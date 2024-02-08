هل يمكن لـ"تجربة التعايش المشترك" أن تكبر أكثر وأكثر وتبعث الأمل في زمن الحرب؟

البعض يعتبر "واحة السلام" أنها نموذج للسلام والتعايش المشترك، والبعض الآخر ينظر إليها على أنها مبادرة ساذجة ومنفصلة عن الواقع.

بعد مرور أكثر من 50 عامًا على تأسيسها، تواصل نيفي شالوم | واحة السلام، التي تجمع بين ثناياها مجتمع صغير من اليهود والعرب، إصرارها على البقاء على الرغم من أوقات الحرب الصعبة التي تمر بها إسرائيل.

تأسست نيفي شالوم، أو واحة السلام ((Oasis، في عام 1969 على يد الأب برونو هوسار، وهو راهب من دير اللطرون القريب. وكانت الفكرة هي إنشاء مجتمع يتشارك فيه اليهود والعرب في الإدارة، ويتمتعون بحقوق متساوية ومرافق متساوية.

إحدى المؤسسات الرئيسية هنا هي المدرسة الابتدائية المحلية، والتي كانت أول مدرسة ثنائية اللغة في إسرائيل. وخارجه، التقينا بأربعة طلاب أخبرونا عن تجاربهم الشخصية في 7 أكتوبر والأيام التي تلته.

تقول نيتا: "كان الأمر مخيفًا للغاية في الأسبوعين الأولين بعد 7 أكتوبر". وتضيف صديقتها أهافا: "لم نتوقع ذلك. إنه لأمر محزن للغاية أن نبدأ العام [الدراسي] في حالة حرب".

منشأة أخرى مهمة هنا هي "مدرسة السلام"، وهي مدرسة لاهوتية خاصة أحرقت في عام 2020 في حريق متعمد قام به ناشط يميني متطرف. مديرة المدرسة د. نافا سونينشين وهي إحدى مؤسسي واحة السلام | نيفي شالوم.

تقول الدكتورة سونينشين: "أردنا إنشاء نموذج لكيفية مشاركة اليهود والفلسطينيين في قطعة الأرض هذه. لدينا عدد متساو من اليهود والمسلمين. إنه مجتمع متنامٍ، بدأنا بأربع عائلات، والآن أصبح العدد 100 عائلة. الجيل الثاني يعود للعيش هنا. نريد أن نظهر للعالم أن ذلك ممكن".

على مر السنين، اجتذب المجتمع العديد من الزوار البارزين، مثل الممثلة جين فوندا والسياسية هيلاري كلينتون. وقد توسع المكان على الرغم من تعرضه لهجوم عدة مرات من قبل المتطرفين.

لكن البعض يعتقد أن قدرتها على إلهام أماكن أخرى في إسرائيل محدودة. "أنا لست هنا لأنني متفائل. يقول إلداد جوفي، رئيس المجلس البلدي في نيفي شالوم: "أنا هنا لأنني أردت أن أكون جزءًا من شيء أكبر مني، جزءًا من الأمل. في الواقع، أنا أقل تفاؤلًا. ليس فقط بسبب ما حدث في 7 تشرين الأول/أكتوبر، بل بسبب كل ما حدث في الخطاب العام الإسرائيلي خلال السنتين أو الثلاث سنوات الماضية".

في عام 2006، قام نجم الروك روجر ووترز بأداء حفل هنا في حقول نيفي شالوم. واعتبرت حفلته حدثا تاريخيا في القرية. لكن في السنوات الأخيرة، أصبح الواجهة السابقة لفرقة بينك فلويد شخصية مثيرة للجدل على ضوء تعليقاته الملتهبة بشأن إسرائيل إضافة إلى انضمامه إلى حركة المقاطعة. وتتضارب مشاعر سماح سلايمة، إحدى سكان القرية والمنسقة الإعلامية في القرية، تجاه ووترز. وتقول: "لقد اختار جانبًا، الجانب الفلسطيني. ولا يمكنك لومه. ولكن من المؤلم بعض الشيء أنه وصف الحفل الموسيقي في نيفي شالوم-واحة السلام بأنه خطأ".

تأخذنا سلايمة إلى مبنى فريد من نوعه على أطراف القرية: مبنى على شكل بيضة يُدعى “بيت الصمت”.

Daniel Bock / i24NEWS

تقول سلايمة: "ليس لدينا كنيس يهودي أو مسجد أو كنيسة في القرية. أي شخص يريد الصلاة مدعو للمجيء إلى هنا. الشرط الوحيد هو احترام الأشخاص الآخرين والأديان الأخرى، وعدم تزيينه بأية رموز. يعجبني الجانب الصامت. نحن نتحدث كثيرًا، نتناقش كثيرًا، نحوض العديد من المناقشات. ولكن في اللحظة التي تقف فيها هنا في المركز الروحي، فأنت مدعو للاستماع."

من الصعب معرفة ما يحمله المستقبل لهذه القرية ومدى تأثير ما يسمى بـ "تجربة التعايش المشترك" على بقية المجتمع الإسرائيلي في أعقاب 7 أكتوبر. ولكن في هذه الأثناء، يرحب سكان واحة السلام | نيفي شالوم بالزوار. ويأملون في مواصلة حياتهم اليومية في هذه البقعة الجميلة بين القدس وتل أبيب.