مقتل عنصرين من حزب الله في غارة جوية بطائرة مسيرة على سيارتهما في جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام عربية، مساء اليوم الخميس، أن "غارة جوية بطائرة بدون طيار قتلت عنصرين من حزب الله كانا يقودان سيارة في مدينة النبطية اللبنانية" وأشارات إلى أن "أحد أعضاء حزب الله الذي قُتل في وقت سابق من بعد الظهر في هجوم إسرائيلي بطائرة بدون طيار على سيارة كانت تسير في بلدة النبطية اللبنانية هو عباس الدبس".

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وفيما ذكرت وسائل إعلام عربية أن "الدبس كان مرتبطا بالحرس الثوري الإسلامي وساعد إيران في إقامة دفاعات جوية في سوريا"

ومن جهتها ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "الهجوم الذي استهدف النبطية في لبنان كان ردًّا على إصابة جندي إسرائيلي بجراح خطيرة في هجوم اليوم الخميس على كريات شمونة، الدبس كان أيضا قائد المنطقة التي أطلقت منها النيران المضادة للدبابات على بلدة كريات شمونة" وتابع"تم تنفيذ الغارة ردًا على إطلاق نيران دبابة أصابت قاعدة قريبة للجيش الإسرائيلي مما أدى إلى إصابة جندي بجروح خطيرة".

وكانت مصادر قد أكدت لسكاي نيوز عربية، "أنباء عن أن المستهدف هو قائد عسكري في حزب الله ملقب بالحاج عبدالله" مشيرة إلى "مقتل عنصرين من حزب الله في استهداف سيارة بمسيرة إسرائيلية في النبطية" وقالت"تحليق مكثف للطيران والمسيرات الإسرائيلية فوق مدينة النبطية في جنوب لبنان"