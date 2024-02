مقتل عنصرين من حزب الله في غارة جوية بطائرة مسيرة على سيارتهما في جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام عربية، مساء اليوم الخميس، أن "غارة جوية بطائرة بدون طيار قتلت عنصرين من حزب الله كانا يقودان سيارة في مدينة النبطية اللبنانية" وأشارات إلى أن "أحد أعضاء حزب الله الذي قُتل في وقت سابق من بعد الظهر في هجوم إسرائيلي بطائرة بدون طيار على سيارة كانت تسير في بلدة النبطية اللبنانية هو عباس الدبس".

