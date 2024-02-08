قائد سلاح الجو الإسرائيلي: "حزب الله يعاني من خسائر كثيرة ويستمر في الهجوم"

قال قائد سلاح الجو الإسرائيلي تومر بار، إن “عشرات الطائرات تعمل الآن في سماء جنوب لبنان، وبمجرد صدور الأمر، ستتحول هذه العشرات إلى مئات سيقومون بتنفيذ المهام خلال دقائق من التنبيه”وأضاف: "اليوم، لا يتم استخدام القوة الجوية للحماية فحسب، بل هي في قلب القتال، تمامًا مثل سائر فصائل الجيش"، موضحًا أنه كان يتحدث باسم القادة العسكريين على الأرض.

وجاءت تصريحات تومر بار خلال مؤتمر في قاعدة بالماحيم، اليوم الخميس، ترأسها رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، وقائد القيادة الجنوبية الجنرال يارون فينكلمان. وتم جمع كافة قادة القوات الجوية من رتبة مقدم، بما في ذلك رؤساء الأسراب والوحدات العملياتية. وتم عرض خطط القوات الجوية لعام 2024 فيما يتعلق بتعزيز القوات وتشغيلها.

وتضمن محتوى المؤتمر عرضاً لأهم العمليات التي نفذتها القوات الجوية منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشيرن الأول المنصرم، بالإضافة إلى ذلك، حددت خطة العمل الرئيسية للقوات الجوية عام 2024 باعتباره عامًا قتاليًا، مع حشد على الجبهة الجنوبية والاستعداد للحرب في الشمال.