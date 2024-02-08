لبحث "المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام": رئيس السلطة الفلسطينية يزور قطر الاثنين الوشيك

استجابة لدعوة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سيتوجه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الاثنين الوشيك، إلى العاصمة القطرية الدوحة، لبحث "المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، وتشكيل حكومة تكنوقراط تعمل على إعادة إعمار غزة بعد الحرب"، بحسب ما أفد به مسؤولون فلسطينيون اليوم.

وقال مسؤول فلسطيني إن "عباس سيعرض على حركة حماس من خلال أمير قطر، تشكيل حكومة تكنوقراط من الخبراء المستقلين، تعمل على إعادة إعمار قطاع غزة، وتوفير الإغاثة والإيواء لأهالي القطاع، في فترة ما بعد الحرب"

ومن جهته قال أمين سر "اللجنة المركزية لحركة التحرير الفلسطينية" "فتح" جبريل الرجوب، في تصريحات لـ"الشرق"، إن "فرص التوصل لاتفاق بشأن الحكومة كبيرة جداً"، مشيراً إلى أن "الأمور الخلافية الأخرى بشأن الشراكة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية قد تأتي لاحقاً". وأضاف: "الوضع في قطاع غزة لا ينتظر التأجيل، علينا التحرك بسرعة لتضميد جراح أهل غزة وتوفير مقومات الحياة لهم، وهذا يتطلب الاتفاق الفوري على طبيعة الحكومة التي ستتولى إدارة الإعمار، وبعد ذلك تبحث كل القضايا الأخرى".

وكان الأمير تميم بن حمد، وجه رسالة لمحمود عباس، بعد اجتماعه مع أمين سر جبريل الرجوب، الأسبوع المنصرم، دعاه فيها إلى زيارة الدوحة، وبحث الوصول إلى تفاهمات "فلسطينية - فلسطينية" بشأن فرص المصالحة وإنهاء الانقسام، وإدارة قطاع غزة بعد الحرب.