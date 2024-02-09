تصاعد التوتر: مواجهة نتنياهو وبلينكن حول المختطفين وآفاق السلام في ظل التحولات الإقليمية

غادر وزير الخارجية أنتوني بلينكن إسرائيل يوم الخميس بعد زيارة أخرى في إطار الجهود الدولية للتوسط في الصراع، وخلال هذه الزيارة تمت مناقشة رد حماس على صفقة الرهائن التي تم التوصل إليها في قمة باريس. وذكرت مصادر أمريكية أن وزير الخارجية شعر بالصدمة من إدخال نتنياهو لاعتبارات سياسية في مسألة المختطفين، حيث شعر بلينكن بأنه ملتزم بمسألة المختطفين بشكل أكبر من نتنياهو.

وهذه ليست المرة الأولى التي ينتقد فيها المسؤولون الأميركيون طريقة تعامل نتنياهو مع قضية المختطفين أمام أعينهم. في اليوم المائة للحرب، أشارت مصادر مقربة من الرئيس بايدن إلى تزايد الشعور في الإدارة الأمريكية بأن نتنياهو يتسبب في تأخير الحل السياسي في غزة لأسباب سياسية شخصية، دون أن يعطي إطلاق سراح الرهائن الأولوية اللازمة.

وفي إشارة إلى التصعيد الأخير، دعا نتنياهو أمس إلى مؤتمر صحفي في مكتب رئيس الوزراء بالقدس، حيث أكد مرارًا على مفهوم "النصر الكامل"، وأصر على أنه "على مقربة" وسيتحقق "خلال أشهر". وأوضح أن "النصر الشامل" برأيه يشمل أيضًا إطلاق سراح المختطفين، معتبرًا مطالب حماس بأنها "وهمية"، وأن "الضغط العسكري المستمر ضروري للإفراج عن المختطفين". وأكد نتنياهو أن "الاستسلام لمطالب حماس الوهمية لن يؤدي فقط إلى إطلاق سراحهم، بل سيؤدي إلى مزيد من التصعيد والمجازر".

ووفقًا للمصادر الأمريكية، شعر أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، بأن نتنياهو يسعى إلى التصعيد والتصادم مع الولايات المتحدة بشأن القضية الفلسطينية، ولذلك قرر توضيح الأمور من منظور مختلف. وفي هذا السياق، قرر التأكيد على أن عدم التوصل إلى اتفاق مع السعودية يعود إلى نتنياهو وسياسته، بدلاً من تقديم اللوم للولايات المتحدة.

وردت صحيفة "نيويورك تايمز" أمس أن الولايات المتحدة قد تسمح قريبًا بالتحرك نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وذكرت الصحيفة الأمريكية أن هذا التحرك قد يتم من خلال قرار في الأمم المتحدة، دون أن يتضمن قرارًا بشأن الحدود الدولية أو أي قضايا أخرى ذات صلة.

على الرغم من ذلك، فإن المسؤولين الإسرائيليين الذين تحدثوا مع مسؤولين أمريكيين بارزين، اكتسبوا انطباعًا بأن إدارة بايدن لا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية دون تحقيق إصلاحات جوهرية في السلطة الفلسطينية. ومع ذلك، من المتوقع أن يدعموا بالتأكيد الفكرة بإقامة دولة فلسطينية، كما تم التأكيد عليه في المؤتمر الصحفي الذي عُقد بواسطة وزير الخارجية في بيلنكن في ختام زيارته لإسرائيل، حيث أكد على رغبة الولايات المتحدة في تذليل العقبات أمام التسوية الدبلوماسية وتحقيق السلام من خلال إقامة دولة فلسطينية.

وتثير العملية العسكرية في رفح قلقًا بالغًا لدى الولايات المتحدة، كما أشار المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي. يخشى الأميركيون بشكل كبير من تداعيات عملية عسكرية في رفح، حيث يتجمع أكثر من مليون فلسطيني - الذين فروا بالفعل من منازلهم في مناطق أخرى. وطلبت الولايات المتحدة تأكيدًا بأنهم لن يتعرضوا للضرر، وأوضحت إسرائيل أنه لن يتم تنفيذ عملية في المنطقة قبل إخلاء السكان المدنيين منها، كما حدث في العمليات السابقة.

وفي الوقت نفسه، عقب لقاء بلينكن مع الوزير بيني غانتس، اكتسب المسؤولون الذين تحدثوا مع الأمريكيين انطباعًا بأن الولايات المتحدة لا تضغط على بيني غانتس وحزبه للبقاء في الحكومة، مع ملاحظة وضوح الموقف الذي سيتم التمسك به. وفي الأيام الأخيرة، انتقد غانتس نتنياهو مرارًا دون أن يسميه، كما حدث في بيانه يوم الثلاثاء.