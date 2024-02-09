وزير الأمن الإسرائيلي ونظيره الأمريكي يناقشان التحديات والتعاون في ظل التوترات الإقليمية

في لقاء بين وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، ونظيره الأمريكي، لويد أوستن، أمس الخميس، أعرب غالانت عن خالص تعازيه لوفاة خمسة جنود أمريكيين من مشاة البحرية خلال المناقشة التي جرت بينهما.

وفي هذا السياق، أكد وزير الأمن غالانت على أهمية دور الولايات المتحدة في التصدي لتهديدات إيران وطموحاتها الإقليمية، مشيراً إلى الحاجة الملحة للتعاون والتنسيق المشترك في هذا الصدد.

وخلال اللقاء، نقل غالانت لنظيره أحدث تطورات الحرب ضد منظمة حماس في قطاع غزة، حيث شرح بالتفصيل العمليات العسكرية الجارية للجيش الإسرائيلي فوق وتحت الأرض، وأشار إلى التركيز البالغ على جنوب قطاع غزة. وتمت مناقشة نتائج العمليات الأخيرة التي أسفرت عن اكتشاف وتدمير الأنفاق وضبط الأسلحة، بالإضافة إلى مصادرة الأموال التي تم تحويلها مباشرة من إيران إلى حماس.

وأكد الوزير غالانت عزم المؤسسة الأمنية على تحقيق أهداف الحرب الجارية، ومن بينها إعادة الرهائن وضرب قدرات حماس العسكرية والحكومية. وأشار إلى جهود التخطيط التي تجريها المؤسسة الأمنية لتنفيذ عمليات محددة في مناطق إضافية في قطاع غزة.

وفي هذا السياق، عبر الوزير غالانت عن امتنانه للوزير أوستن على قيادته وشراكته القوية، وأكد التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل، معبراً عن تقديره العميق لدور الولايات المتحدة في دعم الجهود الأمنية والدفاعية لإسرائيل.