الجيش الإسرائيلي يعثر على منصات إطلاق صواريخ بالقرب من روضة أطفال ومسجد

قام لواء الاحتياط 646 التابع للجيش الإسرائيلي، والذي يعمل حاليًا في منطقة خان يونس، بشن غارات على البنية التحتية المسلحة وعثر على العديد من الأسلحة.

وفي إحدى الغارات، تم العثور على منصات إطلاق الصواريخ التي زرعها مسلحو حماس بالقرب من روضة أطفال ومسجد. وتم تدمير منصات الإطلاق التي كانت محملة باتجاه إسرائيل، وأثناء فحص منشأة مياه مدنية في المنطقة، عثر الجيش الإسرائيلي على بئر يؤدي إلى ممر تحت الأرض داخل المنشأة. وتم خلال العملية العثور على مسلحيين اثنين تحت الأرض.

وخلال مداهمة الممتلكات التي يستخدمها مسلحو حماس، تم العثور على العديد من الأسلحة، مثل صواريخ "آر بي جي" ومتفجرات وبنادق كلاشينكوف وزي رسمي وسترات مضادة للرصاص.