تقرير: "الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في محيط دمشق أسفر عن قتلى وجرحى"

أعلنت وكالة "سانا" السورية الرسمية، اليوم الجمعة، أنه تم "إسقاط طارئتين مسيرتين اخترقتا الأجواء السورية من الجولان"، مشيسرة إلى أن "الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في محيط دمشق"، فيما أكدت مصادر إعلامية أن "إسرائيل تنفي شن غارات على مواقع في سوريا".

ومن جهته ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن "الغارات الإسرائيلية استهدفت محيط منطقة السيدة زينب في دمشق"، وأكد على "سقوط قتلى باستهداف إسرائيلي لمنزل في ضاحية دمشق" وتابع"إسرائيل استهدفت مطار المزة العسكري في ريف دمشق"

يأتي هذا بينما قُتل 11 شخصاً بينهم سبعة مدنيين ومقاتلان من حزب الله اللبناني في قصف جوي إسرائيلي استهدف مدينة حمص في وسط سوريا، وفق حصيلة جديدة أعلنها المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء المنصرم، في حين أفادت دمشق أنّ "القصف أوقع عدداً من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين".