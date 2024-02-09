الجيش الإسرائيلي: الرهينة يوسي شرابي مات على الأرجح في انهيار مبنى في منطقة غزة التي استهدفتها ضربات الجيش

قال الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الجمعة،:"بحسب التحقيق، فمن المرجح أن الرهينة يوسي شرابي قُتل في مبنى انهار بالقرب من مبنى آخر استهدفه الجيش الإسرائيلي، ومع ذلك، لا يمكن للتحقيق أن يستبعد بشكل كامل احتمال مقتل شرابي على يد حماس" وكشف التحقيق أن"المبنى الذي تم قصفه تم إنشاؤه وفقًا لبروتوكولات الجيش الإسرائيلي" واشار التحقيق أيضًا إلى أن "الجيش الإسرائيلي كان لديه معلومات استخباراتية تشير إلى أنه تم التخطيط لهجوم على القوات من المبنى. وفي نفس المبنى الذي قُتل فيه شرابي، احتجزت حماس رهينتين أخريين، إيتاي سفيرسكي ونوعا أرغاماني"

ولا يزال الجيش الإسرائيلي يعتقد أن سفيرسكي قُتل لاحقًا على يد مسلحي حماس في غزة، ولم يمت في غارة أخرى كما ادعت الحركة. وبالنسبة لنوا أرغاماني، يعتبر الجيش الإسرائيلي أنها لا تزال على قيد الحياة.

ولا تزال جثتا الشرابي والسفيرسكي محتجزتين في غزة.