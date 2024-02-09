نتنياهو يأمر الجيش الإسرائيلي بالتخطيط لإجلاء المدنيين ووضع استراتيجية عسكرية للعملية في رفح قبل بدء العملية

تشير التقديرات إلى أن أكثر من 1.3 مليون فلسطيني لجأوا إلى منطقة رفح، بعد أن أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرات بإخلاء شمال غزة ومناطق أخرى من القطاع، كجزء من هجومه البري ضد حماس.

i24NEWS
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الدبابات الإسرائيلية تؤمن المنطقة أثناء فرار الفلسطينيين من القتال من خان يونس إلى رفح جنوب قطاع غزة
الدبابات الإسرائيلية تؤمن المنطقة أثناء فرار الفلسطينيين من القتال من خان يونس إلى رفح جنوب قطاع غزةAbed Rahim Khatib/Flash90

طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان نشره مكتبه، مساء اليوم الجمعة، من الجيش الإسرائيلي ومؤسسة الأمن أن يعرضا على الحكومة خططًا لإجلاء السكان المدنيين الفلسطينيين من جنوب قطاع غزة وتفكيك كتائب حماس في منطقة رفح"، وتابع “من المستحيل تحقيق هدف الحرب المتمثل في القضاء على حماس وبقاء أربع كتائب تابعة لحماس في رفح”. وأضاف "من ناحية أخرى، من الواضح أن عملية واسعة النطاق في رفح تتطلب إجلاء السكان المدنيين من مناطق القتال".

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 وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 1.3 مليون فلسطيني لجأوا إلى منطقة رفح، بعد أن أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرات بإخلاء شمال غزة ومناطق أخرى من القطاع، كجزء من هجومه البري ضد حماس.

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ويأتي هذا البيان في الوقت الذي تقول فيه الولايات المتحدة إن "إسرائيل فشلت في القيام بالتخطيط الضروري قبل العمليات لضمان بقاء المدنيين بعيدًا عن الأذى وسيتعرضون لكارثة".

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