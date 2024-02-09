رئيس الكنيست يلغي لقاءه مع غوتيريش بسبب تصريحاته بشأن إسرائيل التي يتهمها بـ"انتهاك القانون الدولي"

ألغلى رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا، اليوم الجمعة، لقاءه مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، جراء تصريحات غوتيريش، ولا سيما اتهام إسرائيل بـ"انتهاك القانون الدولي".وقال أوحانا للقناة الإسرائيلية(12)، في إشارة إلى التعليقات التي أدلى بها غوتيريش، إن "إلغاء الاجتماع لم يأت من العدم، كنت أنوي محاولة إقناعه، وكذلك تسليمه كتابا أعددناه في الكنيست، يوثق ليوم 7 أكتوبر بالصور، لكنه دعا أمس دولة إسرائيل مرة أخرى إلى وقف القتال، هناك خطوط حمراء. لن أقوم بتبرئة غوتيريش".

وكان غوتيريش قد قال، أمس الخميس، في مؤتمر صحفي إن "إسرائيل تنتهك القانون الدولي"، وأضاف أن "هناك خطأ ما في الطريقة التي تدار بها الحملة العسكرية في غزة، لقد أدنت استخدام المدنيين كدروع بشرية، بل وقلت إن ذلك ينتهك القانون الدولي. لكن هذا القانون واضح للغاية: حتى عندما يتم استخدام المدنيين كدروع بشرية، فلا يزال هناك التزام بحمايتهم. إن تصرفات حماس هي في الواقع إرهاب، لكن مجلس الأمن هو الذي يجب أن يصنف حماس على أنها إرهابية. منظمة."