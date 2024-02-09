تقرير: مصر تعزز الإجراءات الأمنية على حدودها مع اقتراب "الهجوم" الإسرائيلي على رفح بجنوب غزة

أرسلت مصر نحو 40 دبابة وناقلة جند مدرعة إلى شمال شرق سيناء خلال الأسبوعين المنصرمين، في إطار سلسلة تدابير لتعزيز الأمن على حدودها مع قطاع غزة، وسط تلويح إسرائيل "باجتياح" مدينة رفح الحدودية مع مصر، بحسب ما أكد مصدران أمنيان مصريان لـوكالة رويترز، مساء اليوم الجمعة.

وجرى نشر الآليات قبل توسيع إسرائيل عملياتها العسكرية لتشمل مدينة رفح بجنوب غزة التي نزح إليها أغلب سكان القطاع بحثاً عن ملاذ آمن، الأمر الذي زاد مخاوف مصر من احتمال إجبار الفلسطينيين على الخروج على نحو جماعي من القطاع.

وكانت طائرات حربية إسرائيلية، قد قصفت رفح، في وقت سابق من اليوم الجمعة، وأمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجيش بالاستعداد لإخلاء المدينة من النازحين.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر، أقامت مصر جداراً حدودياً خرسانياً تعلوه أسلاك شائكة. وقال المصدران الأمنيان، إن "مصر أقامت أيضاً حواجز رملية، وعززت المراقبة عند مواقع التمركز الحدودية"

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان نشره مكتبه، من الجيش الإسرائيلي ومؤسسة الأمن أن يعرضا على الحكومة خططًا لإجلاء السكان المدنيين الفلسطينيين من جنوب قطاع غزة وتفكيك كتائب حماس في منطقة رفح"، وتابع “من المستحيل تحقيق هدف الحرب المتمثل في القضاء على حماس وبقاء أربع كتائب تابعة لحماس في رفح”. وأضاف "من ناحية أخرى، من الواضح أن عملية واسعة النطاق في رفح تتطلب إجلاء السكان المدنيين من مناطق القتال".