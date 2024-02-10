تقرير: تركيا تعتقل 4 أشخاص يشتبه في قيامهم بنقل معلومات إلى الموساد

ألقت السلطات التركية القبض على 4 أشخاص يشتبه في تورطهم في عملية تجسس لصالح الموساد، حسبما أفادت وكالة الأناضول التركية .

وبحسب التقرير، كان الأفراد ضمن فريق مكون من سبعة أفراد تظاهروا بأنهم عائلة زعمت السلطات التركية أنهم جواسيس إسرائيليين.

ومن بين الاتهامات الموجهة ضد المشتبه بهم، التقاط صور "لأهداف" ووضع أجهزة تتبع "جي بي إس" على المركبات، بحسب وكالة الأناضول .

وتقوم تركيا بانتظام باتخاذ إجراءات صارمة ضد المشتبه بهم الذين تدعي السلطات أنهم جواسيس إسرائيليين يعملون لصالح الموساد، وكان من بينهم حارس شخصي لزعيم حماس خالد مشعل.