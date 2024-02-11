تقرير: معدل الجريمة في المجتمع العربي في إسرائيل يأتي ثالثًا بعد كولومبيا والمكسيك

خلصت دراسة جديدة أجراها مركز تاوب للأبحاث قامت بتحليل جرائم القتل في إسرائيل وفقا للمجموعات السكانية وفي مقارنة دولية، إلى أنه لو كان المجتمع العربي دولة، لجاءت ثالثة بعد كولومبيا والمكسيك في معدل الجريمة على سلم دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على ما جاء في موقع واينت.

ووفقا للجدول الذي يرصد معدل الجريمة في كل دولة ودولة فإن كولومبيا تقف عند 35.71 حالة قتل لكل مائة ألف شخص والمكسيك 24.55 في حين أشارت النتيجة المتعلقة بالمجتمع العربي في إسرائيل إلى11.11 جريمة لكل مائة ألف شخص، علما أن معدل الجريمة في إسرائيل لعام 2019 وقف عند 1.56 لكل مائة ألف شخص وتكتفي الولايات المتحدة مثلا بنسبة 5.4 بالمائة.

واعتبارًا من عام 2016، اتسم المجتمع العربي بزيادة ملموسة في جرائم القتل. وفي عام 2023، ارتفع عدد جرائم القتل في المجتمع العربي باستمرار كل شهر حتى أيلول/سبتمبر، الذي شهد وحده مقتل 29 عربيًا، أما إجمالي عدد قتلى العام الفائت 233 وبعض التقارير تفيد أنه 244.

مع بداية الحرب، انخفض عدد جرائم القتل، لفترة وجيزة في المجتمع العربي ثم عاود الارتفاع. في المقابل، شهد المجتمع اليهودي في إسرائيل انخفاضا بمعدل الجريمة بين الأعوام 2011 و2022 يمكن إجماله بنحو 60% لكن الجريمة اشتدت من جديد في المجتمع اليهودي أيضا حلال عام 2023 وصلت إلى 66 حالة قتل مقارنة بـ 28 حالة في العام 2022.

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قارنت الدراسة إسرائيل بـ 32 دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تملك عنها بيانات تخص التركيبة العمرية للسكان وعدد جرائم القتل في عام 2019، وهو العام الأخير الذي نُشرت فيه البيانات لكل دولة. واحتلت إسرائيل في العام نفسه المرتبة العاشرة في معدل جرائم القتل لكل 100 ألف شخص بنسبة 1.6 جريمة قتل. أما في عام 2023، فقد قفز المعدل إلى 3.04 جريمة قتل لكل 100 ألف شخص.