اعتقال رجل بتهمة التحريض على قتل نتنياهو عبر تطبيق تيك توك

ألقت السلطات الإسرائيلية القبض على مواطن يبلغ من العمر 40 عامًا من مدينة بئر السبع بسبب محتوى نشره على منصة التواصل الاجتماعي "تيك توك" للاشتباه في قيامه "بالتحريض الخطير على قتل" رئيس الوزراء نتنياهو

i24NEWS
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رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يترأس مؤتمرا حكوميا في قاعدة الكيريا/ مقر وزارة الأمن في تل أبيب في 7 يناير 2024.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يترأس مؤتمرا حكوميا في قاعدة الكيريا/ مقر وزارة الأمن في تل أبيب في 7 يناير 2024.Yariv Katz/POOL

ألقت السلطات الإسرائيلية القبض على مواطن يبلغ من العمر 40 عامًا من مدينة بئر السبع بسبب محتوى نشره على منصة التواصل الاجتماعي "تيك توك" TikTok، للاشتباه في قيامه "بالتحريض الخطير على قتل" رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وتم تنفيذ عملية الاعتقال من قبل الفرع الإلكتروني لوحدة لاهاف 433 التابعة للشرطة الإسرائيلية، واستجوابه لاحقا.

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ويأتي اعتقال المشتبه به وسط مخاوف متزايدة بشأن انتشار محتوى تهديد ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة. ولم تقدم الشرطة تفاصيل محددة حول المحتوى المعني، ولكن من الواضح أنه يحتوي على تهديدات صريحة ضد نتنياهو.

بعد الاستجواب، من المتوقع أن يمثل الشخص أمام محكمة الصلح في مدينة ريشون لتسيون لجلسة استماع، حيث ستسعى السلطات إلى تمديد فترة احتجازه. ومن المرجح أن يتم توضيح طبيعة التهم المحتملة ضد المشتبه به خلال الإجراءات القانونية.

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