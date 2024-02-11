تركيا : الرئاسة تعلن عن أجندة وملفات زيارة أردوغان إلى الإمارات ومصر

كشفت الرئاسة التركية، اليوم الأحد، عن أجندة زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان المرتقبة إلى كل من الإمارات ومصر في الفترة من 12 إلى 14 فبراير/شباط الجاري.

وبحسب بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فإن أردوغان يعتزم القيام بزيارة رسمية إلى الإمارات في الفترة من 12 إلى 13 فبراير/شباط، وبعدها سيتوجه إلى مصر في 14 من الشهر نفسه.

وقالت الدائرة إن أردوغان "سيحضر القمة العالمية للحكومات والتي ستعقد في دبي في 13 فبراير تحت شعار تشكيل حكومات المستقبل، كضيف شرف"، مشيرة إلى أن هذه القمة "ستجمع مسؤولين حكوميين من مختلف البلدان والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني ومراكز الفكر وممثلي وسائل الإعلام ورجال الأعمال، وسيكونون فيها متحدثين رئيسيين".

وفي نفس السياق، أعلنت دائرة الاتصال أن "المحادثات التي ستعقد خلال زيارة أردوغان للقاهرة عن الخطوات التي سيتم اتخاذها في إطار تطوير العلاقات بين تركيا ومصر، وتنشيط آليات التعاون الثنائي رفيعة المستوى".

وأشارت : "إلى جانب العلاقات الثنائية، يتضمن جدول أعمال اللقاءات تبادل وجهات النظر حول القضايا العالمية والإقليمية الراهنة، وخاصة الهجمات الإسرائيلية على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة".

وتعتبر هذه زيارة أردوغان الأولى إلى مصر منذ أن رفعت أنقرة والقاهرة مستوى العلاقات بينهما مجدداً إلى مستوى السفراء العام الماضي.