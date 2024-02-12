تقرير: استهداف سفينة شحن يونانية بصواريخ في مضيق باب المندب

قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري صباح يوم الاثنين إن سفينة مملوكة لليونان وترفع علم جزر مارشال تعرضت لهجوم صاروخي بالقرب من اليمن. ووقعت الحادثة جنوب البحر الأحمر يوم السبت، حيث تعرضت السفينة لهجوم صاروخي في حادثين منفصلين أثناء إبحارها عبر مضيق باب المندب.

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وقالت أمبري، المعروفة بتقديم المشورة الأمنية للشحن التجاري، إن السفينة أصيبت وتعرضت لأضرار على الجانب الأيمن.

ولم يعلن الحوثيون المدعومون من إيران مسؤوليتهم عن هذا الحادث بالذات.

AP Photo/Steve Helber

أصبحت المياه المحيطة باليمن نقطة محورية للتوترات الإقليمية، حيث تشكل الهجمات التي يشنها الحوثيون وجماعات أخرى على السفن تهديدًا كبيرًا لممرات الشحن في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن تشكيل تحالف دولي ضم البحرين ودولا أوروبية للتعامل مع هجمات الحوثيين الذي دخلوا على خط الحرب الدائرة في قطاع غزة مطالبين بوقف إطلاق النار لإنهاء الحرب الدائرة منذ 129 يوما.

وفي بلاغ عاجل قبل قليل، قال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية، يحيى سريع: استهدفنا سفينة "ستار أَيرس Star Iris " الأمريكية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة.