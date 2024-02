تقرير: استهداف سفينة شحن يونانية بصواريخ في مضيق باب المندب

قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري صباح يوم الاثنين إن سفينة مملوكة لليونان وترفع علم جزر مارشال تعرضت لهجوم صاروخي بالقرب من اليمن. ووقعت الحادثة جنوب البحر الأحمر يوم السبت، حيث تعرضت السفينة لهجوم صاروخي في حادثين منفصلين أثناء إبحارها عبر مضيق باب المندب.

