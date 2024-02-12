تقرير: الحوثيون يعدمون تسعة أشخاص رجما وصلبا بعد إدانتهم بالمثلية

قضت محكمة في مدينة الذمار غربي اليمن، والتي يسيطر عليها الحوثيون بإعدام تسعة رجال بتهمة ممارسة المثلية الجنسية، حيث اعدم سبعة منهم رجما واثنين آخرين صلبا، وذلك وفقا لتقرير صادر عن منظمة العفو الدولية. بالإضافة الى هؤلاء قضت المحكمة بأحكام بالسجن مختلفة على 23 آخرين والتي تراوحت بين ستة أشهر الى 10 سنوات بتهم مختلفة بينها المثلية الجنسية أو "نشر الفجور" أو "الأفعال المنافية للأخلاق".

وذكر تقرير امنستي ، انه تم نشر في شبكات التواصل الاجتماعية فيديوهات ظهر فيها رجلين وهما يجلدان علنا، على ما يبدو أمام منزلهم. ويأتي هذا التقرير بعد أن نشرت الوكالة الفرنسية الخميس الماضي بأن المحكمة في مدينة أب التي يسيطر عليها الحوثيون قضت بحكم إعدام 13 شخصا بتهم ممارسة المثلية الجنسية. وبذلك تلقى 22 شخصا حكما بالاعدام والعشرات أحكام مختلفة بالسجن في غضون شهر.

ووصفت غراتسيا كارسيا، نائبة مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عمليات الإعدام بأنها "مشهد مروع يهدف الى نشر الترويع والرعب"، وإن هذه "العقوبات القاسية واللاانسانية تنتهك القانون الدولي ويجب عدم تنفيذها بأي ظرف من الظروف". في حين قالت منظمات وجمعيات حقوقية بأن انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الحوثيون تزايدت بشكل ملحوظ منذ أن بدأوا بمهاجمة سفن الشحن التي تمر في البحر الأحمر.