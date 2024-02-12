تقرير: مسؤولون عرب وغربيون ينظرون إلى عباس باعتباره عقبة أمام خطة "اليوم التالي للحرب" بغزة

قالت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الأحد إن إصرار محمود عباس على البقاء في السلطة "يعيق" خطط الدول العربية والغربية لقطاع غزة ما بعد الحرب، ويُنظر إليه على أنه "جثة ثقيلة". يقال إن رئيس السلطة الفلسطينية البالغ من العمر 88 عامًا يشكل عقبة أمام إصلاح السلطة الفلسطينية التي ترى العديد من الأطراف أنه ضروري لجعل تلك الهيئة مؤهلة لحكم غزة بعد انتهاء الحرب بين إسرائيل وحماس.

وزعم التقرير أن الولايات المتحدة تقول في العلن إن السلطة الفلسطينية بعد الانتهاء من إصلاحها يجب أن تحكم كلاً من الضفة الغربية وغزة، وأن "مكتب عباس لديه أفكار لإجراء تغييرات تعتبر "خطوة في الاتجاه الصحيح"، ويقول مسؤولون عرب وأجانب في محادثات سرية إن الإصلاح يعني عزل عباس من منصب الرئيس أو على الأقل تجفيف صلاحياته.

(AP Photo/Mark Schiefelbein, Pool)

بحسب التقرير، من بين أولئك الذين تم طرح أسمائهم كخلفاء محتملين رئيس وزراء السلطة الفلسطينية السابق سلام فياض؛ ورئيس الأمن السابق في غزة المنفي محمد دحلان؛ ومروان البرغوثي، الزعيم الفلسطيني الشعبي المسجون منذ عام 2002 والذي يقضي عدة أحكام بالسجن مدى الحياة في إسرائيل.

تواصلت وول ستريت جورنال مع فياض ودحلان. وقال فياض إنه سمع أن البعض في الحكومة الأمريكية سيؤيدون تعيينه لكن لم يتم الاتصال به.

AP Photo/Daniel Ochoa de Olza

وقال دحلان، الذي تم وصفه من قبل مسؤولين أمريكيين بأنه لاعب رئيسي في مستقبل غزة، إنه لا يريد قيادة غزة ولكنه سيسعى إلى مشاركة الحزب الذي أسسه في الانتخابات الفلسطينية المقبلة". وأضاف في مقابلة: "أنا لا أبحث عن وظيفة".

AP Photo/Majdi Mohammed

في غضون ذلك، عين عباس يوم الأحد مسؤولين أمنيين جدد في إطار الإصلاح الشامل لحكومته. ويقول مسؤولون عرب نقلا عن التقرير إنه من المتوقع أن يقدم عباس الذي انطلق الى الدوحة أمس الأحد، خطته لإعادة إعمار غزة بعد انتهاء الحرب بين إسرائيل وحماس.