بريطانيا على خطى الولايات المتحدة: فرض عقوبات على 4 مستوطنين في الضفة الغربية

سارت الحكومة البريطانية على خطى الولايات المتحدة بقرارها فرض عقوبات على أربعة مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية. وتأتي العقوبات ردًا على ما تصفه بريطانيا بـ "أعمال العدوان والعنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية".

والأفراد المستهدفون بالعقوبات، والتي تشمل تجميد الأصول، وقيود السفر، وحظر التأشيرات، هم موشيه شارفيت، ويانون ليفي، وتسفي بار يوسف، وإيلي بيدرمان.

ويأتي هذا الإجراء من بريطانيا بعد ظهور تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على أفراد عسكريين وسياسيين إسرائيليين بسبب فشلهم المزعوم في الحد من عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات على جنود وضباط ومشرعين ووزراء.

Flash90

وبحسب هيئة البث العامة الإسرائيلية (كان)، تلقت وزارة الخارجية الإسرائيلية مذكرة تشير إلى أن واشنطن تستعد لاتخاذ مثل هذه الإجراءات. تمت مطالبة إسرائيل بتقديم تفسير مرضٍ للتقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية خلال 60 يومًا.

Chaim Goldberg/Flash90

وحذرت إدارة بايدن إسرائيل مرارا وتكرارا من تزايد العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية من قبل المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين. وبعد تقاعس واضح عن اتخاذ أي إجراء، فرضت الولايات المتحدة مؤخراً عقوبات على أربعة إسرائيليين متهمين بالتورط في أعمال العنف في الضفة الغربية.

صدرت العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد الإسرائيليين الأربعة من خلال أمر تنفيذي، مما يعكس الرفض الشعبي المتزايد للدعم الأمريكي لتصرفات إسرائيل في غزة. انتقد الرئيس بايدن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، ووصفها بأنها "تجاوزت الحدود" وحث على وقفها.

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وبالإضافة إلى الولايات المتحدة، حذر عدد متزايد من الحلفاء الغربيين لإسرائيل من اقتحام مدينة رفح المكتظة بالنازحين، أقصى جنوب قطاع غزة، خوفًا من ارتفاع عدد القتلى.