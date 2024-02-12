وزير الخارجية المصري:"هناك اتفاقية سلام مع إسرائيل وهي سارية على مدار الـ 40 عامًا الماضية، وسوف تستمر"

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الاثنين،

مشيرا إلى أن بلاده "تعمل عن كثب وبجد من أجل التوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل من أجل إطلاق سراح الأسرى ودخول المساعدات الإنسانية، وسوف نستمر في هذه الجهود المبذولة ونحث الطرفين على ضرورة أهمية وقف إطلاق النار من أجل المدنيين الموجودين في غزة"، وتابع "نواصل مساعينا مع الطرفين من أجل الوصول إلى اتفاق يقود إلى إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين وضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة".

جاءت تصريحات شكري، في مؤتمر صحفي مع نظيرته السلوفينية، اليوم الإثنين، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"حيث أكد على أنه "ليس لدي تعليقات كثيرة بشأن تلك المصادر التي تتحدث في الإعلام حيال هذا الأمر. على مدار الأربعين عاما السابقة، كانت هناك علاقات طبيعية، وسوف نستمر في فعل المزيد كنوع من معالجة الوضع الراهن".

وكانت "أسوشيتد برس" قد نقلت عن مصادر أن "القاهرة هددت بتعليق معاهدة السلام، (المعروفة أيضا باتفاقية كامب ديفيد)، إذا تم إرسال قوات إسرائيلية إلى رفح في ظل تهديد إسرائيل بشن عملية عسكرية برية في المدينة الحدودية، جنوبي قطاع غزة"

وفي السياق نقلت صحيفتا "نيويورك تايمز" و"ول ستريت جورنال" الأميركيتين، في تقريرين منفصليت، السبت المنصرم، أن مسؤولين مصريين "حذروا إسرائيل من إمكانية تعليق معاهدة السلام بين البلدين، حال شن القوات الإسرائيلية هجوما على رفح"