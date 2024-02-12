هل ستنجح قمة القاهرة التي ستجمع غدا الثلاثاء قادة استخبارات الولايات المتحدة ومصر وقطر، في بلورة اتفاق التهدئة في غزة وتبادل الأسرى؟

ما الجديد الذي يمكن أن تحمله قمة القاهرة والتي ستجمع مدير المخابرات المركزية الأميركية، وقادة أجهزة الاستخبارات في مصر وقطر، غدا الثلاثاء؟ وهل ستكون إسرائيل حاضرة في هذه القمة التي يهول عليها كثيرا لبلورة اتفاق التهدئة في قطاع غزة وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس؟ أم أنها ستكون مثل سابقاتها؟.

ومن جهته ذكر تقرير لموقع "أكسيوس"، الأسبوع المنصرم، عن زيارة مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز إلى القاهرة، بتكليف من الرئيس جو بايدن، لدفع جهود التوصل إلى "صفقة جديدة لتأمين إطلاق سراح الرهائن المتبقين في غزة"

وتأتي زيارة بيرنز إلى مصر في ظل تعثر جهود الوساطة المصرية القطرية بشأن التوصل إلى "التهدئة في قطاع غزة"، بعدما دخلت الحرب بالقطاع شهرها الخامس، وفي ظل رفض إسرائيلي لما أوردته حركة حماس من بنود في ردها على الإطار المقترح من اجتماع باريس.

وفي السياق ذكرت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، أمس الأحد، أن "مجلس الحرب الإسرائيلي يرفض حتى الآن المشاركة في اجتماع مقرر(غدا الثلاثاء) في القاهرة بمشاركة مصر والولايات المتحدة وقطر لاستكمال المباحثات بشأن صفقة محتملة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس"وأضافت"خلال هذه المرحلة، القرار في إسرائيل هو عدم السفر لحضور القمة في القاهرة هذا الأسبوع، لكن ليس من المستبعد أن يسافر رئيس (جهاز المخابرات) الموساد ورئيس (جهاز الأمن الداخلي) الشاباك في نهاية المطاف إذا ما ضاقت الخلافات بين أعضاء مجلس الحرب".

ومن جهته نفى المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية وليد أبو حية قيام أي وفد إسرائيلي بزيارة القاهرة للتفاوض بشأن صفقة لتبادل الأسري مع حماس خلال الأيام القليلة المنصرمة. وقال أبو حية إن "إسرائيل ترفض أي مفاوضات على أساس شروط تضعها حركة حماس" مشيراً إلى أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن مرات عدة أن شروط حماس للتفاوض غير مقبولة"

ورغم ذلك نشرت وسائل إعلام إسرائيلي، نقلاً عن مسؤولين لم تسمهم، القول إن "إسرائيل تستعد لإرسال وفد إلى القاهرة، للمشاركة في الاجتماع، وبحث الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق لتأمين إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المتبقين في غزة"