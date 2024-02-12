تفاصيل جديدة عن المنتحل الذي دخل لقواعد عسكرية إسرائيلية حساسة واطلع على معلومات سرية

سمحت المحكمة المركزية في بئر السبع اليوم بنشر لائحة الاتهام التي تم تقديمها الشهر الماضي ضد مواطن إسرائيلي انتحل صفة ضابط في الجيش الإسرائيلي في السابع من أكتوبر. وجاء المواطن، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، لخدمة الاحتياط العسكرية، بمبادرة منه، على الرغم من أنه لم يتم استدعاؤه للقيام بذلك ولم يتلق الأمر رقم 8. لائحة الاتهام، التي سمح بنشرها بناء على طلب عضو الكنيست ألموج كوهين، تتضمن تهمًا ضد منتحل الشخصية بالتجسس الخطير، وتلقي شيء بطريقة احتيالية وفي ظروف مشددة والمعلومات السرية ومخالفة الدخول إلى مكان عسكري.

المواطن المنتحل قدم نفسه صباح يوم السبت في السابع من أكتوبر إلى ضابط كبير بالجيش تم حجب اسمه في لائحة الاتهام، متنكرا في هيئة ضابط برتبة نقيب، ضابط مخابرات من وحدة خاصة. ورغم أن الضابط المسؤول أبلغه بأنه لا يحتاج إلى مساعدته، إلا أن المنتحل وجد طريقه للوصول والجلوس بجلسات تقييمات الأوضاع وفي مركز المراقبة والسيطرة، بل وجلس حول طاولات تقييم الأوضاع الأمنية في قسم العمليات بالجيش. كما التقى المنتحل مع ضباط المقر وساعد في توضيح حالة التجنيد لمختلف الوحدات.

وفي اليوم التالي، الثامن أكتوبر واصل المنتحل نشاطه دون عوائق، ووصل الى نقطة عسكرية وقام بتصوير الجنود والوثائق الموجودة هناك. كما وصل لاحقا الى القيادة الجنوبية وتجول في المكان برتبة نقيب، رغم أن رتبته بعد تسريحه من الجيش كانت ملازم. كما أنه استعرض نفسه كذبا كمن من خلال منصبة يمتلك حلولا وموارد لحل تحديات عملياتية، وذلك من أجل الحصول على معلومات سرية.

كما تم توجيه المنتحل إلى ضابطة أخرى طلبت التأكد من عمله مع أحد ضباط أمن المعلومات، وأعطته هاتفها المحمول حتى يتمكن من إدخال رقمه في قائمة الاتصال الخاصة بها. بدلاً من ذلك، وبدون إذنها، أرسل رسالتين إلى نفسه، كتب في الأولى: "مرحبًا، سنكون سعداء لأنك ترى في غرفة العمليات كيف يمكننا تطوير العمل"، وفي الثانية: "أخبرنا بما يجب علينا فعله ،عندما نتلقى تقارير متضاربة من الميدان."

اضافة الى ذلك قام المتهم بكتابة التزام لعمله من قبل ضابط آخر، بعد أن حصل على ثقته وسجل بها "انا اوافق على النقيب احتياط (اسم المشتبه) سيعين ضابط عمليات خاصة في غرفة عمليات للقيادة الجنوبية" وبعد ذلك وقع ضابط آخر على الوثيقة.

ووفقا للائحة الاتهام واصل المنتحل أعماله وأنشطته الخطيرة لمدة ثمانية أيام، حتى 15 أكتوبر - عندما تم القبض عليه. وتنص لائحة الاتهام على أنه بتصرفاته "قدم معلومات سرية عندما لم يكن مخولا بذلك". وذكر أيضًا أنه "جمع وأعد وسجّل واستلم أمورا بطريقة احتيالية في ظروف مشددة تتعلق بأمن الدولة - أثناء الحرب".