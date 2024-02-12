بموجب "قانون القصاص": القضاء الإيراني يحكم بإعدام رجل مدان بقتل مخرج سينمائي

أعلن رئيس المحكمة العليا في محافظة البرز في إيران حسين فاضلي هاريكاندي، عن إدانة رجل لقتله المخرج الإيراني داريوش مهرجوئي (83 عاما)وزوجته في أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، بحسب ما أوردته وسائل إعلام رسمية، اليوم الاثنين.

وأشار حسين فاضلي هاريكاندي، إلى أن "المتهم الرئيسي حُكم عليه بموجب قانون القصاص" (العين بالعين)، المستخدم في إيران في قضايا القتل، والمرتبط بإرادة عائلة الضحية تطبيق عقوبة الإعدام".

وكانت السلطة القضائية في إيران قد أعلنت في يناير/كانون الثاني المنصرم بتورط 4 رجال في الجريمة؛ بينهم البستاني السابق للزوجين، وهو المتهم الرئيسي.

وكان المخرج داريوش مهرجوئي (اسم كبير في السينما الإيرانية) قد قتل طعنا في 15 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم مع زوجته وحيدة محمدي فر، كاتبة السيناريو (54 عاما)، بمنزلهما في كرج غرب طهران، وكان الجاني بستاني كان يعمل لديهما قد دخل الفيلا مع شركائه وضرب ثم طعن داريوش مهرجوئي في رقبته حين كان المخرج يشاهد التلفزيون. وقُتلت زوجته في غرفة نومها.

وكان داريوش مهرجوئي مخرجاً ومنتجاً وكاتب سيناريو لستة عقود واجه خلالها الرقابة قبل الثورة الإسلامية عام 1979 وبعدها. وأخرج خصوصاً فيلم "البقرة" عام 1969، و"هامون" عام 1990، وحاز مهرجوئي على جائزة الجمهور في مهرجان فينيسيا السينمائي في عام 1971 بفيلمه الذي صدر عام 1969 "ذا كاو (البقرة)، وأصبح معروفاً عالمياً في قطاع السينما.