سفيرة دولة الإمارات بالأمم المتحدة تدافع عن علاقة بلادها مع إسرائيل

جاءت هذا التصريحات بعد الانتقادات التي واجهتها في ضوء الحفاظ على هذه العلاقة مع إسرائيل

i24NEWS
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لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة تتحدث خلال جلسة لمجلس الأمن، الخميس 23 فبراير 2023، في مقر الأمم المتحدة.
لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة تتحدث خلال جلسة لمجلس الأمن، الخميس 23 فبراير 2023، في مقر الأمم المتحدة.AP Photo/John Minchillo

دافعت سفيرة الإمارات العربية في الأمم المتحدة لانا نسيبة الاثنين بثبات عن قرار بلادها الحفاظ على العلاقات مع إسرائيل على الرغم من المخاوف المتزايدة حول صراعها مع حماس في قطاع غزة. 

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أعربت الإمارات التي طبعت علاقاتها مع إسرائيل عام 2020 في إطار اتفاقيات ابراهيم، عن تضامنها مع قطاع غزة منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس بعد هجوم السابع من أكتوبر، مع ذلك واجهت انتقادات بسبب الحفاظ على هذه العلاقة مع إسرائيل. 

وصرحت السيدة نسيبة خلال مشاركتها في قمة حكومات العالم في دبي وهو حدث سنوي يجمع بين رجال الأعمال والشخصيات السياسية إنه :"من خلال هذا التعاون، لدينا مستشفى ميداني في غزة، ومستشفى بحري يرسو في ميناء العريش في مصر". 

وتابعت نسيبة :"بالنسبة لسكان غزة هذا لا يكفي، ما نحتاجه هو وقف إطلاق نار إنساني وحل الدولتين" واضافت :"هل سنحقق ذلك من خلال التحدث إلى أولئك الذين يتفقون معنا؟ لا. سنحقق ذلك من خلال التحدث إلى أولئك الذين يختلفون معنا، وستكون الإمارات العربية فخورة دائما بفعل ذلك". 

هذا وانضمت دولة الإمارات العربية خلال الأيام الأخيرة مع العديد من الدول الأخرى، إلى تحذير إسرائيل من شن هجوم في رفح بقطاع غزة، والتي نزح اليها قرابة 1.4 مليون شخص. 

وتطرقت نسيبة الى عملية رفح أمس والتي حرر خلالها الجيش الإسرائيلي عن رهينتين إسرائيليتين وقالت إن "الإمارات العربية تشعر بقلق بالغ في هذه المرحلة" وتابعت أن "أي عملية عسكرية في رفح سيكون لها عواقب غير مقبولة".  

وقالت أيضا أنه "لا يمكن إنكار حق الفلسطينيين بإقامة دولة وهو أمر يحظى بإجماع عربي" وتابعت إنه "يجب أن يكون هناك تقدم لا رجعة فيه تجاه حل الدولتين حتى يشارك الشركاء الإقليميون في إعادة إعمار غزة". 

 

 

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