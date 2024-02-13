تقرير: فرنسا تقدم مقترحا لوقف الأعمال العدائية على الحدود الإسرائيلية اللبنانية

قدمت فرنسا اقتراحا لإنهاء الأعمال العدائية على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، خلال جولة قام بها وزير الخارجية الفرنسي مؤخرا إلى البلدين، حسبما ذكرت رويترز ليلة أمس.

ووفقا للمقترح فإن عملية التنفيذ ستتم على ثلاث مراحل في إطار 10 أيام والتي من شأنها أن تؤدي بعد ذلك إلى مفاوضات حدودية أوسع، مما يتطلب اتخاذ إجراءات من قبل حزب الله والفصائل المسلحة الأخرى، وفقًا لوثيقة اطلعت عليها وكالة الأنباء، بالإضافة إلى العديد من المصادر الفرنسية واللبنانية.

(Hezbollah Media Relations Office, via AP)

يُقال إنه يشير إلى وقف إطلاق النار السابق في عام 1996، وكذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الذي أنهى حرب عام 2006 من خلال إلزام حزب الله بالانسحاب إلى ما وراء نهر الليطاني على بعد 19 ميلاً من الحدود، على أمل أنه بحلول نهاية المفاوضات سيتم التوصل إلى خارطة طريق للعودة إلى هذه الالتزامات.

سيوقف الجانبان العمليات العسكرية في الخطوة الأولى، وفق الخطة التي كشفت تفاصيلها رويترز، وتطالب الخطة الجماعات المسلحة في لبنان تاليا كخطوة ثانية الانسحاب على الأقل 6 أميال شمال الحدود في غضون ثلاثة أيام. وسيقوم الجيش اللبناني بنشر جنوده في المنطقة بدلا من ذلك، وستوقف إسرائيل من جانبها تحليقاتها الجوية فوق المنطقة.

أما الخطوة الثالثة والأخيرة فتتمثل في استئناف إسرائيل ولبنان المفاوضات بشأن الخلافات بشأن الحدود المرسومة، بـ"طريقة تدريجية"، وستقوم قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بالمساعدة. ومن المقرر أن تجري في هذه المرحلة أيضاً محادثات لضمان تنفيذ القرار 1701، الذي يتطلب من الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة الانسحاب إلى ما بعد نهر الليطاني على بعد حوالي 19 ميلاً من الحدود.

كما تمت الإشارة في صلب الخطة إلى تعزيز الجيش اللبناني، الذي يُنظر إليه حاليًا على أنه أضعف من منظمة حزب الله المدعومة من إيران، عبر "التمويل وتوفير المعدات والتدريب" لدعم لبنان الذي يعيش أزمة مالية حادة.

وقال مصدر فرنسي لرويترز إن الاقتراح وصل إلى حزب الله وكذلك حكومتي إسرائيل ولبنان. وقال مسؤول إسرائيلي إنه تم استلام الاقتراح وتجري مناقشته من قبل الحكومة.

AP Photo/Hassan Ammar

ومع ذلك، قال مسؤول لبناني تم شمله في التقرير إن الوثيقة المكتوبة لم تكن موقعة أو مؤرخة، لذا لم تعتبر رسمية بما يكفي لتبرير الرد. وقال مسؤول آخر إن وفدا فرنسيا عاد لمناقشة التفاصيل بعد اعتراضات بيروت.

وعقب السياسي البارز في حزب الله حسن فضل الله على الخطة لرويترز بالقول: إنه لن يكون هناك نقاش حول "أي أمر يتعلق بالوضع في الجنوب قبل وقف العدوان على غزة"، مضيفا أن "العدو ليس في وضع يسمح له بفرض شروط".