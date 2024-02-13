الصين تحث إسرائيل على وقف العملية العسكرية في رفح "في أقرب وقت ممكن"

حثت الصين إسرائيل، اليوم الثلاثاء، على "وقف عمليتها العسكرية في مدينة رفح بغزة في أسرع وقت ممكن"، محذرة من "وقوع كارثة إنسانية خطيرة هناك إذا لم يتوقف القتال".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في بيان إن "الصين تتابع عن كثب التطورات في منطقة رفح، وتعارض وتدين الأعمال التي تضر بالمدنيين وتنتهك القانون الدولي".

وتواجه إسرائيل ضغوطا دولية متزايدة للموافقة على وقف إطلاق النار مع حماس في الوقت الذي تستعد فيه التوغل في مدينة رفح الحدودية جنوب قطاع غزة حيث يوجدر أكثر من مليون فلسطيني نازح.

وكان الجيش الإسرائيلي قد شن غارة، قبل فجر أمس الاثنين، في رفح أطلقت خلالها سراح رهينتين وقتلت نحو 100 شخص بعد رفض شروط حماس لهدنة الاسبوع المنصرم.

وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعملية التي جرت خلال الليل ووصفها بأنها "مثالية" بينما قالت وزارة خارجية السلطلة الفلسطينية إن "مقتل العشرات من سكان غزة يرقى إلى مستوى المذبحة".