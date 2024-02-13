الضفة الغربية: هجوم دهس يستهدف قوات الأمن الإسرائيليين ينتهي بتحييد المنفذ

حاول أحد الفلسطينيين تنفيذ هجوم دهس الثلاثاء، ضد وحدة تابعة لقوات الأمن الإسرائيلية في منطقة غوش عتصيون (جنوبي القدس) بالضفة الغربية، وانتهى الأمر بإصابة خفيفة لمدني جراء حادث الاصطدام لكنه لم يحتاج إلى علاج طبي.

وطاردت قوات الأمن الإسرائيلية سائق السيارة الفلسطيني الذي لاذ بالفرار وتم اعتقاله في وقت لاحق بالقرب من مفترق العزار. ولم تكن هناك إصابات أخرى.

أشارت التقارير الأولية إلى أنها كانت حادثتين منفصلتين في منطقة غوش عتصيون ومفترق العزار القريب، لكن بيان لاحق أوضح أنهما كانا نفس هجوم الدهس والمطاردة التي تلت ذلك.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن الجنود طاردوا السائق المشتبه بالقيام بالدهس العمد وفتحوا النار تجاهه، ثم ألقوا القبض عليه وتم نقله إلى قوات الأمن لاستكمال التحقيق"، مضيفا أن "الجنود قاموا بتفتيش السيارة وعثروا على سكين".

IDF Spokesperson

وفقا للسلطات الأمنية، فقد طرأ ارتفاع طفيف في الحوادث الأمنية والهجمات العدائية منذ الهجوم الذي قادته حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر، والحرب التي تلت ذلك في غزة.