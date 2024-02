تقرير: الحوثيون يجندون الأطفال بشكل متزايد منذ 7 أكتوبر

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الثلاثاء، إن الحوثيين المدعومين من إيران جندوا آلاف الأشخاص منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، بما في ذلك أطفال لا تتجاوز أعمارهم 13 عاما.

وتعتقد المنظمة أن الحوثيين جندوا أكثر من 70 ألف شخص منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، وتتراوح أعمار "الغالبية العظمى من المجندين" بين 13 و25 عاما، "بما في ذلك ما لا يقل عن المئات أو الآلاف ممن تقل أعمارهم عن 18 عاما".

وأضاف التقرير أن الأمم المتحدة تحققت مما لا يقل عن 1851 حالة فردية لتجنيد الأطفال أو استخدامهم من قبل الحوثيين منذ عام 2010 وسط الإشارة إلى أن تجنيد الأطفال دون سن 15 عاماً يشكل جريمة حرب.

وقال نيكو جافرنيا، الباحث في شؤون اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش، إن "الحوثيين يستغلون القضية الفلسطينية لتجنيد المزيد من الأطفال في النزاع الداخلي في اليمن".

"يتوجب على الحوثيين استثمار الموارد في توفير الاحتياجات الأساسية للأطفال في مناطقهم مثل التعليم الجيد والغذاء والمياه، بدلاً من الدفع بطفولتهم إلى أتون الصراع".

ونقل التقرير عن امرأة تقود منظمة غير حكومية تركز على حقوق الإنسان قولها: "إن الحوثيين يجعلون الأطفال يعتقدون أنهم سيقاتلون من أجل تحرير فلسطين، لكن ينتهي بهم الأمر بإرسالهم إلى [الخطوط الأمامية في] مأرب وتعز. في الواقع، "غزة الحوثيين هي مأرب [مدينة يمنية ذات موارد نفطية هاجمها الحوثيون مرارا وتكرارا]".

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، هاجم الحوثيون سفينة شحن في البحر الأحمر كانت تنقل الذرة من البرازيل إلى إيران، بحسب تقرير لوكالة رويترز. وفي اليوم نفسه، تعرضت سفينة مملوكة لليونان وترفع علم جزر مارشال لهجوم صاروخي قبالة سواحل اليمن، حسبما ذكرت الوكالة البحرية البريطانية (UKMTO).

