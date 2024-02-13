بعد بريطانيا والولايات المتحدة: فرنسا تفرض عقوبات على 28 مستوطنا

أعلنت فرنسا اليوم عن فرض عقوبات من قبلها على 28 مستوطنا، متهمين "بالتورط بارتكاب أعمال عنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية". بعد العقوبات التي فرضتها باريس، سيمنع 28 ناشطا من اليمين المتطرف من الدخول إلى الأراضي الفرنسية.

وفي البيان عن العقوبات ذكر أن الحكومة الفرنسية :"تدين العنف المتزايد الذي يمارسه مستوطنون ضد فلسطينيين وتطالب السلطات الإسرائيلية فرض القانون ومنع الاعتداءات ضد المدنيين في الضفة الغربية". كما أعلنت فرنسا أنها تدعو الدول الأوروبية الأخرى إلى فرض عقوبات على المستوطنين.

تأتي هذه الخطوة الفرنسية ضد نشطاء اليمين المتطرف بعد فرض الولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات مماثلة. الرئيس الأمريكي جو بايدن بدأ موجة العقوبات ضد المستوطنين في الضفة الغربية، بعد توقيعه أمرا رئاسية على أربعة مستوطنين، وفي أعقاب القرار قامت البنوك الإسرائيلية بإغلاق حساباتهم.

وانضمت بريطانيا أمس الى هذه الخطوة بعد اعلانها فرض عقوبات على أربعة مستوطنين "انتهكوا حقوق الإنسان للمجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية". بينهم يانون ليفي، والذي فرضت عليه عقوبات من جانب الولايات المتحدة.