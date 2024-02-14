في أول زيارة رسمية منذ 12 عاما .. الرئيس التركي يتجه إلى مصر

في أول زيارة رسمية منذ 12 عاما، توجه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى مصر، وذلك بعد مغادرته الإمارات، التي حل فيها في زيارة رسمية لمدة يومين.

ومن المنتظر أن يستقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، نظيره التركي أردوغان بمراسم رسمية في قصر الاتحادية، على أن تشهد الزيارة مؤتمر صحفي مشترك عقب اللقاءات بين الوفود.

ويشارك أردوغان في مأدبة رسمية سيقيمها على شرفه الرئيس المصري السيسي.

ويرافق أردوغان في زيارته إلى مصر كل من وزير الخارجية، هاكان فيدان، ووزير المالية، محمد شيمشاك، ووزير الدفاع، يشار جولر، ووزير الصحة، فخر الدين كوجه، ووزير الصناعة والتكنولوجيا، محمد فاتح كاجير.

وتخلف عن مرافقة أردوغان إلى مصر وزير الطاقة التركي ألب ارسلان بريقدار، وأعلن قطع زيارته والعودة إلى تركيا بسبب كارثة انهيار منجم ذهب في أرزينجان.