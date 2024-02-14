السيسي لأردوغان:"تركيا ومصر تواجهان العديد من التحديات الأمنية والاقتصادية المشتركة"

قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، لنظيره التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، "تركيا ومصر تواجهان العديد من التحديات الأمنية والاقتصادية المشتركة، ونتطلع لاستقرار منطقة شرق المتوسط وتسوية الخلافات، لنفتح صفحة جديدة بين البلدين".مشيرا إلى أنه يتطلع لتلبية دعوة أردوغان لزيارة تركيا في أبريل/ نيسان الوشيك.

وكشف السيسي سعي مصر لرفع التبادل التجاري مع تركيا إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.

إقليمياً، قال السيسي إن "إسرائيل تمارس التضييق على دخول شاحنات المساعدات لغزة" وتابع"على ضرورة تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا".

من جهته قال أردوغان: "نريد الارتقاء بمستوى العلاقات مع مصر إلى المستوى اللائق وهناك رغبة مشتركة في ذلك".وأكد عزم أنقرة على "زيادة حجم الاستثمارات التركية في مصر"، مضيفاً: "نريد رفع حجم التبادل التجاري مع مصر إلى 15 مليار دولار"، كما "يمكن تطوير العلاقات مع مصر في المجال الدفاعي".

إقليمياً ثمّن أردوغان الدور المصري في إدخال المساعدات لغزة، مضيفاً: "إدخال المساعدات لغزة يمثل أولوية بالنسبة لنا". وتابع: "سنواصل التعاون مع مصر بشأن التطورات في غزة.. المأساة الإنسانية في غزة تصدرت جدول أعمال محادثاتي مع السيسي اليوم.. ونحن مستعدون للتعاون مع مصر في إعادة إعمار غزة".

وكان اردوغان قد وصل القاهرة، صباح اليوم الأأربعاء، في أول زيارة رسمية منذ 12 عاما، وذلك بعد مغادرته الإمارات، التي حل فيها في زيارة رسمية لمدة يومين.