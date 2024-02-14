الإمارات: سيتم توفير خدمة "ستارلينك" للإنترنت في المستشفى الميداني الإماراتي في غزة

أكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان، اليوم الأربعاء، أن "الإمارات تعمل مع عدد من المنظمات والمستشفيات الدولية والإقليمية على توفير خدمة "ستارلينك" للاتصال عبر الأقمار الصناعية التابعة لشركة "سبيس إكس" في المستشفى الميداني الإماراتي في غزة.

واشارت إلى أن "الخطوة تؤكد الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات في التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق في ظل الحرب المستمرة"، مشيرة إلى أنه "سيتم توفير خدمة ستارلينك للإنترنت في المستشفى الإماراتي الميداني وذلك لتقديم الاستشارات الطبية التي تساهم في إنقاذ حياة المرضى من خلال تقنية الاتصال المرئي في الوقت الفعلي".

وشددت الوزارة على "أهمية توفير خدمات الإنترنت الفعالة السريعة لضمان تقديم أعلى مستوى للرعاية الطبية لدى المستشفيات التي توفر العلاج الطبي للمصابين والمرضى الفلسطينيين في قطاع غزة"، كما جددت التأكيد على "أهمية إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية بشكل فوري وآمن ومستدام ودون أية عوائق إلى قطاع غزة"

وكان وزير الاتصالات في الحكومة الإسرائيلية شلومو كاراي، قد سمح لشركة SpaceX المملوكة للملياردير إيلون ماسك، بتشغيل شبكة الاتصالات الفضائية Starlink في إسرائيل. كما وافق الوزير على إدخال محطة ستارلينك في قطاع غزة في المستشفى الميداني الذي تديره دولة الإمارات العربية المتحدة في رفح.