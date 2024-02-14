تقرير: بالرغم من هروبه من الضفة الغربية ونفيه السعي للسلطة اسم دحلان مطروح بقوة لخلافة رئيس السلطة الفلسطينية

نفى محمد دحلان رئيس الأجهزة الأمنية السابق في غزة احتمال موافقته استلام منصب سياسي في الضفة الغربية أو غزة، وذلك في مقابلة مع "نيويورك تايمز" وأكد دحلان (62 عاما) الذي يقيم في إمارة أبو ظبي ويعمل مستشارا خاصا للحاكم محمد بن زايد أنه يعمل ليلا نهارا على التوصل إلى حل باتجاه تشكيل قيادة جديدة للسلطة الفلسطينية.

ووفقا للتقرير الذي نشرته هيئة البث الرسمية فقد لمع اسم دحلان في الفترة الأخيرة في قطاع حماس بفضل تبرعاته المالية ورزم المساعدات التي تحملها زوجته جليلة إلى القطاع الماثل تحت حرب منذ 131 يوما. وتقول الإشاعات أيضا أن معظم هذه المساعدات تذهب إلى أيدي حماس.

وفي مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز، أوضح دحلان: "أنا ملتزم بالمساعدة والمشورة والتواصل والربط بين الشعب الفلسطيني وقادته مع العالم الأوسع". وأضاف: "ليس عباس، ولا حماس. يجب أن نجد أشخاصاً جدداً في السلطة الفلسطينية".

يشار إلى أن نزاعا حادا نشب بين دحلان ورئيس السلطة الفلسطينية حدا بالأخير إلى طرد دحلان من منظمة التحرير الفلسطينية وباتت عودته إلى الضفة شبه محظورة وخطيرة.

وعلى الرغم من نفيه رغبته استبدال أبو مازن في اليوم التالي للحرب في غزة يواصل كبار المسؤولين في الولايات المتحدة وأوروبا، وخاصة في مصر والأردن والإمارات، اعتباره خليفة. وحصل دحلان عن مناصر جديد له هو ولي العهد السعودي لا سيما على ضوء اجتماع عقد الأسبوع الماضي، في الرياض جمع ستة زعماء من العالم العربي تناولوا مستقبل غزة. وبحسب التقرير فإنه بالرغم من عدم دعوة دحلان، غير أن اسمه طغى في الحضور.

وتدل بعض التقارير إلى أن دحلان يتلقى الدعم وراء الكواليس في القاهرة والرياض، وكذلك في أبو ظبي والمغرب وذلك بفضل معرفته الوثيقة بغزة والضفة الغربية وشعب إسرائيل. وجاء في المقابلة أن دحلان، الذي كان يُنظر إليه في السابق على أنه شريك محتمل، لم يعد يظهر إشارات إيجابية تجاه إسرائيل.

وفيما خص حماس قال دحلان إنه حاول إقناع حماس الانضمام إلى قوة سياسية جديدة والتخلي عن قيادتها في غزة وسط تشديده على أنه لا يرى نفسه بديلا لمحمود عباس.