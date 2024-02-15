تقرير: الولايات المتحدة تعمل على وضع جدول زمني لإقامة الدولة الفلسطينية مع شركاء في الشرق الأوسط

تعمل إدارة بايدن بشكل حثيث مع مجموعة صغيرة من الشركاء في الشرق الأوسط على استكمال خطة مفصلة وشاملة لتحقيق سلام طويل الأمد بين إسرائيل والفلسطينيين، بما في ذلك جدول زمني ثابت لإقامة دولة فلسطينية، يمكن الإعلان عنه في الأسابيع القليلة المقبلة، وفق ما نشرت الخميس صحيفة واشنطن بوست.

منذ اليوم الأول لانفجار الحرب التي أشعل فتيلها هجوم حماس المفاجئ على البلدات الحدودية لقطاع غزة رشحت تصريحات عن ضرورة وضع حد للصراع عبر إقامة دولة فلسطينية وتفيد التقارير بأن القضية تثار خلال المفاوضات الهادفة إلى وقف القتال وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة في مشاركة طاغية للوسطاء اللذين تتقدمهم الولايات المتحدة وقطر ومصر.

وبحسب التقديرات، فإن وقف إطلاق النار الأولي الذي من المتوقع أن يستمر لمدة ستة أسابيع على الأقل، من شأنه أن يوفر الوقت لإعلان الخطة وتجنيد دعم إضافي واتخاذ الخطوات الأولية نحو تنفيذها، بما في ذلك تشكيل حكومة فلسطينية مؤقتة، وفقًا لمسؤولين أمريكيين وعرب.

ويبذل الوسطاء جهودا للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن قبل بداية شهر رمضان الذي يبدأ في 10 مارس/آذار، خشية تفاقم الحرمان وزيادة أجواء الضغط في غزة التي أنهكتها الحرب وأخفت معالم بنيانها وسط مخاوف من كارثة إنسانية تزيد عملية عسكرية في رفح من عمق مأساتها وفق ما يحذر عدد متزايد من الدول.

وشدد مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن هويته على أن مفتاح هذه الخطة هو صفقة الرهائن.

وتبقى هذه الخطة رهن قبولها من جانب حكومة نتنياهو اليمينية التي ستضطر الى الموافقة على الانسحاب من الجزء الأكبر من المستوطنات في الضفة الغربية، إضافة إلى شطر القدس لتصبح المدينة الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية ناهيك عن ضم قطاع غزة والضفة الغربية وكلها أمور يستعصي تصور موافقة الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل عليها.

واستعرضت الصحيفة موقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من خلال مقابلة أجراها الأحد مع قناة ABC حيث قال: " “كل من يتحدث عن حل الدولتين – حسنًا، أنا أسأل، ماذا تقصد بذلك؟ هل يجب أن يكون للفلسطينيين جيش؟ هل يستمرون في تربية أبنائهم على الإرهاب والدمار؟ بالطبع أقول لا".

وأضاف: “إن أهم قوة يجب أن تبقى في أيدي إسرائيل هي السيطرة الأمنية في المنطقة الواقعة غرب نهر الأردن”.

AP Photo/Jacquelyn Martin

وكان وزير الخارجية الأمريكي قد صرح بما يلمح بوضوح على فحوى اللقاءات التي يجريها مع رؤساء الدول العربية خلال جولاته الأخيرة والمتعاقبة للمنطقة حيث قال أثناء توقفه في الدوحة الأسبوع الماضي: "جوهر وتسلسل جميع الخطوات يستوجب تحديد مسار عملي ومحدد زمنياً ولا رجعة فيه لإقامة دولة فلسطينية تعيش جنباً إلى جنب في سلام مع إسرائيل".