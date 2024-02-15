"صاروخ النينجا" : صاروخ خارق وفتاك استخدمته واشنطن باغتيالاتها

افادت "وول ستريت جورنال" أن الولايات المتحدة استخدمت خلال عملية اغتيال قائد "كتائب حزب الله" العراقية أبو باقر السعدي ، صاروخ R9X Hellfire الخارق والفتاك والمعروف باسم "صاروخ النينجا".

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صاروخ هلفاير R9X معروف بقوته الفتاكة بسلسلة من الاغتيالات لعدد من القيادات رفيعة المستوى خلال السنوات الماضية، حيث استخدمته الولايات المتحدة بعملية اغتيال زعيم القاعدة أيمن الظواهري عام 2022، قائد فيلق قدس قاسم سليماني 2022، وجمال البدوي 2019 بعد أن خطط للهجوم على السفينة الحربية يو إس إس كول عام 2000 في اليمن.

هذا الصاروخ الفتاك طور بشكل مشترك من قبل البنتاغون ووكالة المخابرات المركزية بغرض محدد وهو القضاء على قادة تنظيمات مسلحة معادية للولايات المتحدة، وهي مهمة صعبة حين يريديون تجنب الأبرياء، فهذا الصاروخ غير عادي لأنه لا يحتوي على رأس حربي ويبلغ طولة 1.8 متر ووزنه حوالي 50 كيلوغرامات، ويتم توجيهها بالليزات، وبعد لحظات من الارتطام تنبعث من جوانبه ستة سكاكين لا تترك مجالا للهدف بالنجاة.

ويشار إلى أن الساعدي مثل غيره من المسؤولين الآخرين الذين تم اغتيالهم باستخدام صاروخ هلفاير R9X الفتاك، يتحرك في بيئة مكتظة بالناس في بغداد، من منطلق الاعتقاد أنه لن يتم استهدافه هناك. لكن هذا الصاروخ فتاك للغاية لدرجة أنه لم يترك له فرصة - ولم يصب الكثير من المارة.

في عمليات اغتيال أيمن الظواهري وقاسم سليماني والساعدي على ما يبدو، تم إطلاق صاروخ من الطائرة المسيرة من طراز MQ-1، وفي كل حالة كان الصاروخ فتاكا ودقيقًا للغاية لدرجة أنه من ناحية، لم يكن للهدف أي فرصة، وهو ما يتضح من الاغتيالات نفسها، ومن ناحية أخرى - كانت الضربة دقيقة جداً لدرجة أن المركبات، كما في حالة الساعدي، ظلت سليمة.