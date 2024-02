"صاروخ النينجا" : صاروخ خارق وفتاك استخدمته واشنطن باغتيالاتها

افادت "وول ستريت جورنال" أن الولايات المتحدة استخدمت خلال عملية اغتيال قائد "كتائب حزب الله" العراقية أبو باقر السعدي ، صاروخ R9X Hellfire الخارق والفتاك والمعروف باسم "صاروخ النينجا".

https://twitter.com/i/web/status/1755328981954683071