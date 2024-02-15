المحكمة العليا تدرس استئناف النائب ألموج كوهين ضد قرار منع نشر اسم المتهم في قضية التجسس الخطيرة

قدم عضو الكنيست ألموج كوهين اليوم الخميس استئنافًا أمام المحكمة العليا ضد قرار المحكمة المركزية في بئر السبع، الذي يمنع من نشر اسم المتهم في قضية التجسس الخطيرة التي تم الكشف عنها قبل نحو شهر.

وفقًا للمعلومات التي حصلت عليها "معاريف"، يظهر أن المتهم هو محامٍ شارك في السابق في عمليات إنقاذ ليهود وإسرائيليين في أوكرانيا خلال الحرب ضد روسيا. في السابق، كانت هناك شكاوى تتعلق بسلوكه المالي وإدارته للأموال التي جمعها، ولكنه نفى هذه الاتهامات.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، سمحت المحكمة المركزية في بئر السبع بنشر أجزاء إضافية من لائحة الاتهام ضد رجل انتحل صفة ضابط وتمكن من الحصول على معلومات سرية. وقد تمكن هذا الرجل، بين أمور أخرى، من الحصول على معلومات سرية حول أوامر قوات الأمن، والوسائل المستخدمة من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي، والوسائل المفقودة، وتفاصيل حول القدرات السرية والمزيد.

بناءً على لائحة الاتهام، يظهر أن المتهم قام بالتظاهر كضابط برتبة نقيب وادعى أنه ممثل عن تشكيل في الجيش الإسرائيلي، وباستخدام هذه الحيلة الاحتيالية، نجح في الوصول إلى معلومات سرية على أعلى مستوى من التصنيف ومعلومات سرية موثقة في مختلف المجالات. كما تبادل المعلومات السرية مع مسؤولين مدنيين وعسكريين غير مخولين للقيام بذلك.

ووفقًا للائحة الاتهام، قام المتهم بالانضمام إلى الخدمة الاحتياطية دون تلقيه لأمر رقم 8 (امر التجنيد الفوري)، الذي يستدعي الجيش به الجنود للالتحاق بالخدمة. وبالرغم من ذلك، قام بالتواصل مع مساعد قائد عبر تطبيق الواتساب وطلب الالتحاق بالخدمة الاحتياطية.

وفقًا للمعلومات المقدمة، عندما وصل المتهم إلى قاعدة الفرقة، قام بتقديم نفسه على أنه ضابط مخابرات وأخبر الحاضرين بذلك. وفي تلك اللحظة، أكد له رجل آخر أنه لا يعرفه.

في نفس اليوم، اقترب المتهم من ضابط برتبة مقدم وقدم نفسه بشكل مزور كجندي من وحدة خاصة، وطلب المساعدة من الضابط الكبير.

وقال الضابط للمتهم إنه لا يعرفه ولا يحتاج لمساعدته، ثم غادر المكان. في ظروف غير معروفة بعد، تمكن المتهم من دخول مركز مراقبة لتقييم الوضع، وجلس حول طاولات تقييم الوضع في جناح العمليات.

وفقًا للائحة الاتهام، بعد ذلك، التقى المتهم بضباط أركان آخرين وساعده في توضيح الوضع التجنيدي لمختلف الألوية ومعالجة مشاكل مختلفة. في اليوم التالي، قام بتصوير الجنود بالإضافة إلى شاشات الكمبيوتر العسكرية. في ذلك اليوم، التقى برجل آخر وذهب معه، وفقًا لما ورد في لائحة الاتهام.