غالانت يحذر من ثمن "كارثي" للبنان في حال الحرب:"صعّدنا عملياتنا ضد حزب الله من درجة إلى 10 درجات"

قال وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت محذرا حزب الله، اليوم الخميس، "نحن بعد يوم مكثف في الشمال. لم نستخدم أكثر من عُشر قدراتنا ضد حزب الله، ولم نخرج من السرعة الأولى، من أصل عشرة".

وأشار إلى أن "طائرات سلاح الجو التي تحلق حاليا فوق لبنان مجهزة بقنابل أثقل لأهداف أبعد. لا نرغب في الدخول في حرب ونريد السماح لسكان الشمال بالعودة إلى منازلهم من خلال المحادثات". إذا لم يكن لدينا خيار فسنعمل على إعادتهم وتوفير الأمن اللازم".

وأضاف:" "لا يمكننا الهجوم بعمق 20 كيلومتراً فقط، بل بعمق 50 كيلومتراً أيضاً، في بيروت وأي مكان آخر".

جاءت تصريحات غالانت بعد أن كان قد أبلغ وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بأن "لا تهاون في الرد على هجمات حزب الله"

من جهته هدد حزب الله، على لسان النائب حسن فضل الله، بالرد على مقتل مدنيين في ضربات بجنوب لبنان، قائلاً إن "إسرائيل ستدفع الثمن".