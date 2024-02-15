إيران تُحذر من احتجاز سفنها، والحرس الثوري يُلوح بضرب أهداف متحركة في البحار

حذر المستشار القانوني للرئيس الإيراني محمد دهقان، اليوم الخميس، من أن "طهران ستردّ بالمثل إذا احتُجزت أي سفينة إيرانية فسوف نردّ بالمثل والمسار القانوني ليس مغلقاً في هذا الصدد"، وتابع"لا يستطيع تأكيد ما إذا كانت السلطات الأميركية قد احتجزت سفينة إيرانية أم لا"وذلك رداً على بيان سابق لوزارة العدل الأميركية".

فيما قال مسؤول البرنامج الصاروخي في الحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجي زاده إن بلاده "قادرة على ضرب أهداف متحركة في أعالي البحار" وأضاف"الجيش الأميركي لا يمكنه مقاومة القدرات الدفاعية الإيرانية"

ونقلت وسائل إعلام حكومية عن حاجي زاده قوله: «طائراتنا المُسيرة المتطورة يمكنها القيام بعمليات استخباراتية في أي نقطة».

وكانت وزارة العدل الأميركية قد اصدرت هذا الشهر بياناً أعلنت فيه "احتجاز أكثر من 500 ألف برميل من الوقود الإيراني بهدف تقويض الشبكة المالية للحرس الثوري"