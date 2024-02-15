الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي في غزة يرفع عدد القتلى إلى 233 منذ انطلاق العملية البرية

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي إسرائيلي خلال القتال في جنوب قطاع غزة، اليوم الخميس، ليرتفع عدد الجنود الذين قتلوا خلال العملية البرية ضد حماس إلى 233.

هذا هو الرقيب روتيم سحر هدار، 20 عامًا، من وحدة الاستطلاع في لواء المظليين، أصله من كفار أبيب.

واشارالجيش إلى أن الجندي روتم هدار قتل وأصيب جنديان وضابط من نفس الوحدة بجروح خطيرة في نفس المعركة مع مسلحي حماس، كما أصيب ستة جنود آخرين بجروح طفيفة أو متوسطة خلال الحادث نفسه.