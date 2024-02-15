تسونامي سياسي: العقوبات الأميركية تعرض التسوية والحكومة للخطر

منذ السابع من شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بدأ تأثير واشنطن على سياسة الحكومة الإسرائيلية يتجلى بوضوح أكبر مما كان عليه في أي وقت مضى. انطلقت هذه الديناميات في أعقاب "السبت الأسود"، حيث بدأت الضغوطات من الجانب الأمريكي لتجنب شن هجوم مفاجئ في الشمال. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، تداخلت واشنطن في صفقة الرهائن. وفي كانون الأول/ديسمبر، وصلت رسائل واضحة من حليفنا الكبير بشأن تقليص نطاق القتال في بدايات عام 2024، مما انعكس في سياسة الحكومة التي أطلقت سراح نسبة كبيرة من جنود الاحتياط في كانون الثاني/يناير. وآخر مثال: بالرغم من تفضيل بعض أعضاء التحالف للتراجع، إلا أن رئيس الموساد وافق على الضغط الأمريكي وذهب إلى القاهرة لإجراء محادثات بشأن المختطفين.

دبلوماسياً، على الرغم من الخلافات العميقة في الرأي حول بعض القضايا، حافظ ممثلو الحكومة في معظم الحالات على عدم التدخل في السياسة الداخلية لإسرائيل، وركزوا بدلاً من ذلك على ممارسة التأثير على السياسة. ومع ذلك، كان هناك استثناء واحد خلال زيارة بايدن، حيث أُفاد بأن الرئيس همس في أذن نتنياهو بأنه يجب أن يستعد لترك منصبه، وفقًا لتقارير في بوليتيكو. على الرغم من أن هذا يُعتبر تدخلاً مباشراً في السياسة الإسرائيلية، إذا تبينت صحة التقارير، إلا أن هذا التدخل كان محددًا وتم تنفيذه خلف الكواليس، مما قد يتسبب في تسرب محرج. بصرف النظر عن ذلك، تسعى الإدارة الأمريكية جاهدةً لعدم الظهور وكأنها تتدخل سياسيًا بشكل مباشر. إنما يتم تأثير السياسة بشكل غير مباشر ومحترم للسيادة الإسرائيلية، دون تدخل سياسي مباشر من الولايات المتحدة.

ليس تصرفًا رمزيًا

فرض العقوبات يشكل نقطة تحول. التفكير بأن هذا مجرد عمل رمزي يصرف النظر عن مدى عمق التأثير على السياسة الإسرائيلية. فالعقوبات لديها القدرة على إثارة الفوضى السياسية التي قد تؤدي حتى إلى حل الائتلاف الحكومي. وبالنظر إلى اتساع الفجوات بين القدس وواشنطن، فقد يكون هذا هو الدافع الحقيقي من وراءها.

بعد فرض العقوبات في كانون الأول/ديسمبر التي اقتصرت على مسألة التأشيرات، فُرضت قبل نحو أسبوع عقوبات جديدة، أهمها الحد من وصول عدد من المستوطنين إلى حسابات مصرفية وأصول مالية في أميركا. الاهتمام بالناخبين المسلمين في الولايات المتحدة واضحة. ولكي يتم انتخابه لولاية ثانية، يحتاج إليهم بايدن. لذلك يعاقب المستوطنين المشتبه بارتكابهم أعمال عنف قاسية ضد الفلسطينيين. لكن التأثير الانتخابي في أميركا يتضاءل مقارنة بما قد يحدثه قرار العقوبات هنا.

الأقوال في واد والواقع في واد آخر

تفرض الولايات المتحدة العقوبات على أعدائها. في الشرق الأوسط، كانت العقوبات المفروضة على إيران، والتي تضمنت الانفصال عن نظام التسوية الدولي، جزءًا من جهد واسع النطاق لمنع طهران من الحصول على أسلحة نووية وجلبها إلى طاولة المفاوضات. الآن يتم استخدام هذه الأداة القوية ضد أحد الحلفاء، بالإضافة إلى الولايات المتحدة، بريطانيا وفرنسا تتواجدان في ذات المرحلة. وكذلك كندا يبدو أنها تسير أيضًا في نفس الاتجاه.

قد تكون العقوبات الحالية بمثابة طائر الكناري في منجم الفحم. أولاً، قد تنضم دول أخرى في المجتمع الدولي إليها. بالإضافة إلى ذلك، قد تتوسع العقوبات بطرق أخرى، وتشكل خطراً على إسرائيل، وخاصة على الائتلاف الحكومي الحالي. حين تصبح جهات اقتصادية في أوروبا والولايات المتحدة أكثر حذراً عند اختيار الأحزاب التي تعمل معها في إسرائيل، سيؤدي إلى حقيقة مفادها أن المستوطنين، بل والمنظمات بأكملها خارج الخط الأخضر، سيجدون أنفسهم في مرمى النيران. وإذا ذهبنا إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير، فسيتم فرض العقوبات ليس فقط على المستوطنين، بل أيضاً على المستوطنات نفسها. وفيما يتعلق بالمستوطنات، فإن العواقب المترتبة على إغلاق القنوات المالية من الولايات المتحدة وأوروبا قد تكون مدمرة.

وهنا نأتي إلى القصة السياسي. وعلى الرغم من التصريحات الصادرة عن الوزير سموتريش، المكلف بهذه القضايا بحكم منصبه، وممثلين آخرين عن المستوطنين في الكنيست والحكومة، فإن لدى دولة إسرائيل مجموعة أدوات محدودة للتعامل معها، حتى مع العقوبات المفروضة على أفراد من المستوطنين. إذا كانت الحكومة معنية بإثارة الفوضى السياسية بطريقة لها أن تلحق ضرراً قاتلاً بحركة الاستيطان، فقد تكشف الحكومة عن نفسها.

قدرة ممثلي المستوطنين في الكنيست، وحتى في الحكومة، على رعاية وحماية ناخبيهم في مثل هذه الحالة تكون محدودة. فضرب قلب المشروع الاستيطاني سيكون صعبا وقد يؤدي إلى زعزعة استقرار الائتلاف الحكومي. التأثير على نتنياهو في قضايا مختلفة مثل إدارة القتال في غزة له أهمية كبيرة. ولكن في هذه الحالة مجرد القرب من رئيس الوزراء لن يساعد، لأنه لن يكون قادراً على توفير الحماية المتوقعة منه من قبل أولئك الذين يبقون ائتلافه على قيد الحياة.