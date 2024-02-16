تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط: حماس تناقش مستقبل غزة وواشنطن تدرس إعلان دولة فلسطينية

في خبر نشرته صحيفة العربي الجديد اليوم (الجمعة)، تم ذكر أن وفد حماس عقد لقاءات في القاهرة قبل شهرين، حيث ناقشوا مسألة اليوم التالي في قطاع غزة. ووفقاً للتقرير، فإن الطرفان ناقشا تشكيل لجان فلسطينية كخطوة أولى نحو إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، وإخراج أبو مازن من الميدان السياسي، وتشكيل حكومة تكنوقراط (حكومة مهنية) في السلطة الفلسطينية.

وقال المسؤول الكبير في حركة حماس، محمد نزال، للقناة القطرية يوم أمس، إنه تم عقد لقاء في الأيام الأخيرة بين القيادي في حركة حماس، إسماعيل هنية، ومسؤول كبير في السلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى رئيس الآليات الأمنية السابق في قطاع غزة، محمد دحلان.

تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الليلة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد تقارير تفيد بأن البيت الأبيض يدرس عدة خيارات للترويج لفكرة إعلان دولة فلسطينية قريباً. وبعد اجتماع مجلس الوزراء الحربي، أكد نتنياهو بشدة رفضه للإملاءات الدولية المتعلقة بتسوية دائمة مع الفلسطينيين.

بعد نشر الخطة الأمريكية لإعلان دولة فلسطينية، أُعلن في نشرة الأخبار المسائية في قناة "كان 11" مساء الليلة الماضية أن الإدارة الأمريكية تدرس منح الفلسطينيين وضع دولي في الأمم المتحدة. وهذا قد يضطر الولايات المتحدة في الواقع إلى عدم استخدام حق النقض ضد هذه الخطوة في مجلس الأمن.

تدرس الإدارة العديد من الخيارات للترويج لفكرة إقامة دولة فلسطينية، وتعتبر هذه واحدة من الخيارات التي يتم دراستها. وأفاد دبلوماسيون مطلعون على التفاصيل للأخبار هنا أن من غير الممكن دفع التحركات أو خطة إقليمية قدما دون وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن وإجراءات في رفح.

وقد نشرت صحيفة "واشنطن بوست" صباح أمس تقريرًا عن خطة لإقامة دولة فلسطينية تعمل الولايات المتحدة على صياغتها مع مجموعة صغيرة من الدول العربية. وتتضمن الخطة "استكمال خطة مفصلة وشاملة للسلام طويل الأمد بين إسرائيل والفلسطينيين، بما في ذلك جدول زمني ثابت لإقامة دولة فلسطينية". وتشير الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن الدولة المزمعة "في الأسابيع المقبلة".