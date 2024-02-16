تصاعد التوترات في إسرائيل بسبب مناقشات حول خطة سلام جديدة وإقامة دولة فلسطينية

تحدثت المعلقة السياسية لأخبار 13، موريا اساف والبيرغ، اليوم (الجمعة)، عن عاصفة حدثت أثناء انعقاد مجلس الوزراء السياسي والأمني، الذي ناقش مساء البارحة استمرار الحرب في غزة.

خلال المناقشة، أفاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للوزراء أنه كان يعمل على وثيقة "لليوم التالي"، وفيما بعد بدأ في قراءة الفقرة المتعلقة بالدولة الفلسطينية.

في تلك اللحظة قاطعه الوزير بيني غانتس وقال: "لا نجري مناقشة قراءة حول قضية مهمة كهذه - يجب طرحها أولاً في مجلس الوزراء الحربي ومناقشتها هناك. للعلم، يمكننا أن نقول لجميع "المسربين" أنني أعارض قيام دولة فلسطينية". بعد ذلك، انتقد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش كلمات غانتس وادعى: "ستتم مناقشة هذه القضية هنا، إنها ليست قضية حرب فقط".

تأتي هذه الأمور بعد أن نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أمس تقريراً يفيد بأن إدارة بايدن ومجموعة أخرى من دول الشرق الأوسط تعمل حالياً على خطة مفصلة وشاملة لتحقيق سلام طويل الأمد بين إسرائيل والفلسطينيين. تتضمن الخطة جدولاً زمنياً منظماً لإقامة دولة فلسطينية، ومن المتوقع الإعلان عن الخطة في الأسابيع المقبلة. بالإضافة إلى الولايات المتحدة، فإن الدول المشاركة تشمل مصر والأردن وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى ممثلين عن فلسطين.

وفقًا للتقرير، تخطط هذه الدول أولاً لتنفيذ وقف إطلاق نار في غزة مدته ستة أسابيع على الأقل، ثم توفير الوقت لجمع الدعم الإضافي واتخاذ الخطوات الأولى نحو تنفيذ الخطة الشاملة، والتي سيتم خلالها تشكيل حكومة فلسطينية مؤقتة. وتأمل هذه الدول في التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن قبل بدء شهر رمضان في 10 مارس/آذار القادم.

للتذكير، كشفت معاريف قبل نحو أسبوع عن قلق المسؤولين السياسيين في إسرائيل من النشاط المكثف الذي تقوم به الولايات المتحدة للترويج لفكرة إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة تحت حكومة موحدة. ومن المقرر أن تكون هذه الدولة على أساس ما يعرف بـ "السلطة الفلسطينية المتجددة"، ووفقاً لمسؤولين أميركيين، يدرس وزارة الخارجية الاعتراف بالدولة الفلسطينية كجزء من مبادرة سياسية شاملة، في إشارة إلى الفترة التالية لحكم حماس في غزة.