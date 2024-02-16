ماكرون أمام عبد الله الثاني: "أي هجوم إسرائيلي كبير في رفح سيؤدي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة وسيكون نقطة تحول في الصراع"

واستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويا ماكرون، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الجمعةن في قصر الاليزيه، وأكد على أن أن "الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس من المحرمات بالنسبة لفرنسا"وتابع"نحن مدينون للفلسطينيين، الذين تم دهس تطلعاتهم لفترة طويلة للغاية. نحن مدينون للإسرائيليين الذين عاشوا أكبر مذبحة معادية للسامية في قرننا. نحن مدينون لمنطقة تتوق إلى الهروب من المروجين لليهود"

وحذر ماكرون من أن "أي هجوم عسكري إسرائيلي كبير في رفح، حيث يقيم نحو 1.3 مليون فلسطيني نزحوا من مناطق القتال، سيؤدي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة وسيكون نقطة تحول في الحرب"،وقال "أشارك الأردن ومصر مخاوفهما بشأن التهجير القسري والجماعي للسكان. سيكون هذا انتهاكا خطيرا للقانون الدولي مرة أخرى وخطر كبير للتصعيد الإقليمي".وأكد إيمانويل ماكرون أن “الأولوية المطلقة هي التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة"

ومن جهته دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى بذل المزيد من الجهد للتعامل مع الوضع الإنساني في قطاع غزة، وقال إن "الهجوم الإسرائيلي على رفح سيكون له عواقب إنسانية كارثية، لا يمكن قبولها"، وفق رويترز.