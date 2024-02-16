وزير خارجية إسرائيل:"ليس لدى إسرائيل أي نية لطرد الفلسطينيين أو السيطرة على غزة"

قال وزير الخارجية إسرائيل كاتس، في كلمته أمام مؤتمر ميونيخ الأمني بمشاركة رؤساء دول من مختلف أنحاء العالم، اليوم الجمعة، “إن إسرائيل لا تنوي طرد الفلسطينيين من قطاع غزة ولا تريد السيطرة عليه بمجرد انتهاء الحرب”، مضيفا أنه “على العالم الضغط على إيران وحزب الله للانسحاب من جنوب لبنان”. وأشار كاتس إلى أنه “بدون حل دبلوماسي، سيضطر الجيش الإسرائيلي إلى إبعاد حزب الله عن الحدود”.

وعلى هامش المؤتمر، شارك الأمين العام أنطونيو غوتيريش، الذي تلقى انتقادات واسعة النطاق في إسرائيل بسبب سلوك منظمته خلال الحرب، في فعالية المؤتمر اليهودي العالمي. وأضاف أيضًا أن منظمته ليست على اتصال بحماس، لكنها "تعمل مع القطريين ومصر وأيضًا مع إسرائيل للتأكد من أن كل شيء قد تم من أجل تحرير الرهائن".

جدير بالذكر أن المؤتمر سيستمر طوال عطلة نهاية الأسبوع ويختتم، الأحد الوشيك، ومن المتوقع خلال اليومين المقبلين أن يشارك 250 متحدثًا في 60 حدثًا وجلسة مختلفة. وسيركز المؤتمر، من بين أمور أخرى، على الحرب في أوكرانيا وعواقبها على الأمن في أوروبا والعالم، وكذلك على حرب “السيوف الحديدية”، حيث ستعقد عدة جلسات تهدف بشكل خاص إلى مناقشات حول الحرب بين إسرائيل وحماس.

وأعرب رئيس مؤتمر ميونيخ الأمني، كريستوف هويسغن، عن أمله في أن يساعد المؤتمر في إيجاد حلول للحرب بين إسرائيل وحماس.