حسن نصر الله: "إسرائيل ستدفع بالدم ثمن الهجمات الدامية في لبنان، ونملك قدرة صاروخية دقيقة قادرة على بلوغ إيلات"

قال الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، في كلمة ألقاها، مساء اليوم الجمعة، إن "الهجمات الإسرائيلية على منطقة النبطية والصوانة في الجنوب اللبناني تطور في المواجهة، لأنها استهدفت مدنيين وقتلت عددا كبيرا منهم"، ملوحاً "بضرب إيلات في إسرائيل".

وهدد نصر الله بأن الجواب على تلك "المجزرة يجب أن يكون على الجبهة وبمزيد من التصعيد"، في إشارة إلى الحدود الإسرائيلية اللبنانية المشتعلة منذ أكتوبر/تشرين الأول المنصرم.

جاءت تهديدات نصر الله بعد شن إسرائيل، الأربعاء والخميس، سلسلة غارات جوية على بلدات عدة، تبعد إحداها النبطية حوالي 25 كيلومتراً من الحدود، عقب مقتل مجندة إسرائيلية في صفد بصاروخ أطلق من جنوب لبنان، أسفرت الغارات عن مقتل 15 شخصاً في أعلى حصيلة يومية منذ بدء المواجهات اليومية بين الجانبين، من ضمنهم 10 مدنيين على الأقل، 7 من عائلة واحدة في ضربة استهدفت مدينة النبطية. فيما قتل في الغارة ذاتها 3 عناصر من حزب الله، بينهم قائد قوات الرضوان التابعة للحزب.