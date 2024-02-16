إسرائيل تكشف هويات 12 موظفا في الأونروا "شاركوا بفعالية" في هجوم 7 أكتوبر

كشف وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت عن "هويات 12 موظفا في الأونروا شاركوا بنشاط في هجوم 7 أكتوبر الذي نفذته حماس"، والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة من جميع الأعمار. كما تم إطلاق آلاف الصواريخ على البلدات الإسرائيلية.

ومن بين الموظفين الذين شاركوا في الهجمات معلمون يعملون في المدارس التي تديرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).

وقال غالانت خلال مؤتمر صحفي: "بالإضافة إلى هؤلاء العمال الـ 12، لدينا مؤشرات استخباراتية هامة تشير إلى أن أكثر من 30 عاملا في الأونروا شاركوا في المذبحة، وسهلوا احتجاز الرهائن، ونهبوا وسرقوا المجتمعات الإسرائيلية، بل وأكثر من ذلك".

واشارت غالانت إلى أن "الأونروا فقدت شرعيتها ولم تعد قادرة على العمل كوكالة تابعة للأمم المتحدة، ولذلك دعا المؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية إلى نقل مسؤولية إيصال المساعدات إلى قطاع غزة إلى منظمات إنسانية أخرى"

ووأكد غالانت على أنه"من بين موظفي الأونروا البالغ عددهم 13,000 موظف في غزة، فإن 12 في المئة على الأقل ينتمون إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي" وقال: "من المعروف أن 1468 موظفا ينشطون داخل حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين. 185 موظفا في الأونروا ينشطون في الفروع العسكرية لحماس و51 ينشطون في الفرع العسكري للجهاد الإسلامي".