جو بايدن: "لا أتوقع أن تشن إسرائيل عملية رفح، والمحادثات بشأن وقف مؤقت لإطلاق النار وإطلاق الرهائن مستمرة"

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء اليوم الجمعة، "لا أتوقع أن يقوم الإسرائيليون بغزو بري واسع النطاق، وآمل ألا يفعلوا ذلك، وأتوقع ألا يحدث ذلك، يجب أن يكون هناك وقف مؤقت لإطلاق النار لإخراج الرهائن. نحن في وضع يوجد فيه رهائن أمريكيون، لا يوجد إسرائيليون فقط". وأضاف "آمل أن نتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن وأن نعيد الأمريكيين إلى وطنهم. يجري التفاوض على الاتفاق وسنرى إلى أين سيقودنا".

وردا على سؤال عما إذا كانت إسرائيل قدمت للولايات المتحدة خطة لحماية المدنيين خلال عملية الجيش الإسرائيلي المخطط لها في رفح، قال إن "المحادثات بشأن وقف مؤقت لإطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين مستمرة وما زلت آمل نجاحها" وتابع "تواصلت مع نتنياهو بشكل مكثف في الأيام الأخيرة وبحثت ضرورة التوصل لهدنة مؤقتة للإفراج عن الرهائن"

وكان بايدن، قد حذر في اتصال هاتفي مع نتنياهو، أمس الخميس، من شن إسرائيل عملية في رفح من دون وجود خطة لحفظ سلامة المدنيين، بحسب فرانس برس.

وأفاد البيت الأبيض في بيان بأن "الرئيس الأميركي كرر موقفه لناحية أن عملية عسكرية يجب ألا تتم من دون خطة موثوقة وقابلة للتنفيذ تضمن أمن المدنيين في رفح"وتابع "بايدن أكد أيضاً التزامه العمل بلا كلل لضمان إطلاق سراح جميع الرهائن في أقرب وقت ممكن".

وكان نتنياهو قد أعلن، الأربعاء المنصرم، عن "تحرك قوي" في رفح لتوجيه ضربة قاضية لحماس، لكنه قال إن جيشه سيسمح للمدنيين "بمغادرة مناطق القتال" من دون أن يحدد الوجهة