محكمة العدل الدولية ترفض طلب جنوب أفريقيا باتخاذ "تدابير مؤقتة إضافية" ضد عملية الجيش الإسرائيلي في رفح

قالت المحكمة في بيان لها إن "الوضع الخطير في رفح يتطلب التنفيذ الفوري والفعال للتدابير المؤقتة" التي أشارت إليها المحكمة في أمرها الصادر بتاريخ 26 يناير/كانون الثاني المنصرم

i24NEWS
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قضاة يقفون في افتتاح جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية في لاهاي، هولندا، الخميس، 11 يناير/كانون الثاني 2024.
قضاة يقفون في افتتاح جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية في لاهاي، هولندا، الخميس، 11 يناير/كانون الثاني 2024.(AP Photo/Patrick Post)

رفضت محكمة العدل الدولية(أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة)، مساء اليوم الجمعة، طلبا من جنوب أفريقيا بفرض إجراءات عاجلة لحماية رفح في قطاع غزة، لكنها شددت أيضا على ضرورة احترام إسرائيل للإجراءات السابقة التي فرضتها أواخر الشهر الماضي.

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وقالت المحكمة في بيان لها إن "الوضع الخطير في رفح يتطلب التنفيذ الفوري والفعال للتدابير المؤقتة" التي أشارت إليها المحكمة في أمرها الصادر بتاريخ 26 يناير/كانون الثاني المنصرم، والتي تنطبق في جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك في رفح، ولا تطلب الإشارة إلى تدابير مؤقتة إضافية. 

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وأضافت المحكمة الدولية أن "إسرائيل لا تزال ملزمة بالاحترام الكامل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية والأمر المذكور، بما في ذلك ضمان أمن الفلسطينيين في قطاع غزة".

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وكانت جنوب أفريقيا قد أعلنت، الثلاثاء المنصرم،، أنها قدمت "طلبا عاجلا" إلى محكمة العدل الدولية لفحص ما إذا كانت العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تستهدف مدينة رفح جنوب قطاع غزة تنتهك الأوامر المؤقتة التي أصدرتها المحكمة الشهر الماضي في قضية تزعم ارتكاب "إبادة جماعية". وحثت إسرائيل، أمس الخميس، المحكمة الدولية على رفض ما وصفته بطلب جنوب أفريقيا "الغريب للغاية وغير المناسب". وتؤكد إسرائيل أنها تفعل كل ما في وسعها لتجنيب المدنيين وتستهدف فقط مسلحي حماس. ويقول إن تكتيك حماس المتمثل في التعدي على المناطق المدنية يجعل من الصعب تجنب سقوط ضحايا من المدنيين. 

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