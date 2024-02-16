نيويورك تايمز: "إسرائيل تقف وراء انفجارات خطي أنابيب للغاز في إيران" في محافظتي فارس وجهار محل بختياري

ذكر تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن"إسرائيل تقف وراء انفجارات خطي أنابيب للغاز في إيران هذا الأسبوع" وأشارت إلى أن"الهجمات تمثل تصعيدا في حرب الظل بين إسرائيل وإيران"، وتابع"أدت الهجمات إلى انقطاع إمدادات الغاز في عدة مناطق في إيران، حيث يعيش ملايين الأشخاص".

وبحسب الصحيفة، فإن أحد خطوط الأنابيب يذهب إلى أستارا، وهي مدينة مجاورة للحدود الشمالية لإيران مع أذربيجان. ونقلت نيويورك تايمز عن همايون فالكشاهي، كبير محللي الطاقة في شركة كبلر، قوله: “كان مستوى التأثير مرتفعًا جدًا لأن هذين خطي أنابيب رئيسيين يمتدان من الجنوب إلى الشمال”وتابع "لم نر شيئًا كهذا من حيث الحجم والنطاق.

وفي السياق كشف المسؤولون الغربيون والخبير الاستراتيجي العسكري الإيراني بأن "هجمات خط أنابيب الغاز التي شنتها إسرائيل تتطلب معرفة عميقة بالبنية التحتية الإيرانية وتنسيقاً دقيقاً، خاصة وأن خطي أنابيب أصيبا في مواقع متعددة في نفس الوقت"، غير أنه قال إن "القرار أرسل تحذيرا صارخا من الضرر الذي يمكن أن تلحقه إسرائيل مع انتشار الصراع في جميع أنحاء الشرق الأوسط وتصاعد التوترات بين إيران وخصومها، ولا سيما إسرائيل والولايات المتحدة"

وقال شاهين مدرس، وهو محلل أمني مقيم في روما مختص بشأن الشرق الأوسط: "يظهر هذا أن أجهزة المخابرات العاملة في إيران وسعت قائمة أهدافها وتقدمت إلى ما هو أبعد من المواقع العسكرية والنووية". وأضاف: "هذا تحدي كبير وضربة لسمعة أجهزة المخابرات والأمن الإيرانية، استهدف التخريب عدة نقاط على طول خطي أنابيب غاز رئيسيين في محافظتي فارس وشهار محل بختياري، في حين امتد انقطاع الخدمة إلى المنازل والبنية التحتية في خمس محافظات على الأقل في جميع أنحاء البلاد"